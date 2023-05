Az LMBTQ-közösség tagjaként ábrázolják Jézust egy uniós kiállításon

A keresztény szimbólumok sárba tiprása ellen emelték fel szavukat olasz konzervatív politikusok, miután az Európai Parlament (EP) lehetőséget adott egy nyíltan keresztényellenes provokációt tartalmazó tárlat megrendezésének.

Az uniós testület brüsszeli székházában Elisabeth Ohlson Wallin svéd fotóművész alkotásait állították ki, amelyek közül több képen – a jogegyenlőség zászlaja alatt – LMBTQ-személyek társaságában ábrázolják Jézust.

Az egyik igen nagy visszhangot kiváltó kép például szado-mazo öltözetben jeleníti meg a Jézust körülvevő tanítványokat. A kiállítást támogató svéd európai parlamenti képviselő, Malin Björk ráadásul ezt a provokáló alkotást választotta a kollégáinak kiküldött meghívók illusztrációjának is.

Hiába adták az olasz politikusok számos formában az EP vezetősége tudtára, hogy nem tűrik az istenkáromló tartalmakat, a tárlatot mégis megrendezték. Matteo Salvini kormányfő-helyettes szerint közönséges és tiszteletlen a tárlat anyaga. Paolo Borchia, a Liga európai palamenti képviselője, valamint a párt további tizenhét képviselője Roberta Metsolához, az EP elnökéhez címzett levelében adott hangot tiltakozásának.

Az Európai Konzervatívok és Reformerek pártcsalád soraiban helyet foglaló olasz képviselők, Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Sergio Berlato és Vincenzo Sofo szintén lesújtó kritikával illette a parlament vezetőségét és hivatalos kérvényt nyújtott be francia és spanyol kollégáikkal közösen a tárlat azonnali betiltására. A politikusok magyarázatot követeltek, ki és miért engedélyezte a keresztény szimbólumokat súlyosan meggyalázó rendezvényt, mely sajnálatos módon arra is rávilágít, hogy egyes vallásokat és tagjait szabadon lehet sértegetni és diszkriminálni.

Sajnálatosnak nevezték a fájdalmas tényt, hogy napjaink legüldözöttebb vallása, a kereszténység immár a magas rangú európai intézményekben is rágalmak és gúnyolódások tárgyává vált.

Az alkotót egyáltalán nem zavarta a kritikák tömkelege, sőt megelégedését fejezte ki. Úgy magyarázta, provokatív alkotásának üzenete, hogy Jézus még az AIDS-betegségben ben elhunytak felé is szeretetet tanúsít.

Nicola Procaccini mindeközben hivatalos kérvényt nyújtott be annak érdekében, hogy az Európai Parlement egyik terme Szent Benedek, Európa védőszentjének nevét viselje. A konzervatív politikus szerint az európai intézménynek tiszteletét kellene lerónia a középkori szent előtt, aki a kereszténység egyik legkiemelkedőbb alakja. Hozzátette, a vallási értékeken túllépve el kell ismerni azt is, hogy a középkori szerzetesrendeknek köszönhetően kerültek megőrzésre és továbbörökítésre az ókori kultúra és tudományok legnagyobb kincsei is. Procaccini hangsúlyozta, hogy határozottan kitart az európai identitás és a keresztény gyökerek védelmében indított kezdeményezése mellett.

Borítókép: Elisabeth Ohlson Wallin svéd fotóművész Paradicsom nevű, LMBTQ-tematikájú alkotása (Fotó: JOHAN NILSSON/TT News Agency via AFP)