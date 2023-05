Szijjártó Péter: Istentelen ideológiák nyomásgyakorlása zajlik

– Az iskolákat különböző civil szervezetek akarják elfoglalni, amelyek megkérdőjelezik a szülők jogait és helyét, ezzel szemben a jövő a közösségépítésben van, és itt kulcsszerepe van a katolikus egyháznak is – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter a hegykői iskola átadóján. Hozzátette: az erős közösségekre épített erős Magyarország még ezeket a mostani háborús kihívásokat is le tudja, le fogja tudni győzni. Ahogy fogalmazott: „Nincs új a nap alatt, mivel most is istentelen ideológiák nyomásgyakorlásával nézünk szembe, amikor az iskoláinkat NGO-k foglalnák el, amikor ezek a szülők jogait, a szülők kötelezettségeit, a szülők helyét is már megkérdőjelezik”.

Hozzátette: olyan időszakban élünk, amikor szép lassan, csöndben, sőt megpróbálván észrevétlenül, de a kereszténység vált a világon a legüldözöttebb vallássá. „Minket, magyarokat, kemény fából faragtak. Mi, magyarok, ellenálltunk minden létező sötét eszmének. Mi, itt Magyarországon, kibekkeltünk minden diktatúrát, és mi innen, Magyarországról hazaküldtünk minden megszálló hatalmat” – húzta alá Szijjártó Péter.

A miniszter úgy véli, nagy szükség lesz ezekre a közösségekre, mert a háború villámai csapkodnak a fejünk felett, az ellenségeskedés vált a nemzetközi politika alapvetésévé, a világ újra blokkosodás irányába halad. Arra figyelmeztetett, hogy mindez veszélyekkel jár, ugyanis Közép-Európa Kelet és Nyugat konfliktusán mindig rajtaveszít, ez ténykérdés.

„Minden elbizakodottság nélkül mondhatjuk, hogy az erős közösségekre épített erős Magyarország még ezeket a mostani kihívásokat is le tudja, le fogja tudni győzni” – összegzett a miniszter.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a hegykői iskola átadóján (Forrás: Facebook/Szijjártó Péter)