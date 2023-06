Az ukrán hadsereg súlyos veszteségeket szenvedett

Gyenyisz Pusilin, a donyecki régió Moszkva által megbízott vezetője a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon szerdán „élénk mozgásban lévőnek” nevezte az általa irányított „népköztársaság” és Zaporizzsja megye érintkezésénél kialakult operatív helyzetet, de hangsúlyozta, hogy az orosz egységek továbbra is ellenőrzés alatt tartják a területet. Az orosz hadsereg szerinte ura a helyzetnek Artyomovszknál (ukrán nevén: Bahmutnál) is, valamint a szárnyakon is.

A nap folyamán az orosz ellenőrzés alá került területek több településéről, valamint az oroszországi Kurszk és Belgorod megyéből jelentettek a helyi hatóságok ukrán tüzérségi támadást. Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy a nyugati katonai körzet tüzérsége Mszta–B és D–30-as tarackokkal mért célzott csapásokat a Belgorod megyei lakott területeket tűz alatt tartó ukrán állásokra.