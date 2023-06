Élhetetlenné teszik az illegális bevándorlók Nyugat-Európát + videók

Egyre több olyan felvétel kering a közösségi médiában, ami arról tanúskodik, hogy az Európai Unióba tömegével érkező illegális bevándorlóknak korántsem sikerült beilleszkedniük a nyugati társadalmakba.

A Migrációkutató Intézet elemzője, Gönczi Róbert szerint nem csak az első generációs migránsok csúszhatnak ki könnyen a társadalom peremére, hanem a második vagy harmadik generációsok is.

A sokadik generációs migránsok, tehát azok, akiknek a szülei vagy a nagyszülei vándoroltak be az adott országba, nem feltétlenül találják meg a helyüket, hiszen már nem nagyon tartoznak sem szüleik, nagyszüleik kultúrkörébe, de nem igazán tartoznak bele abba az adott társadalmi rendbe sem, amelyikben élnek. Ebben a létbizonytalanságban pedig gyakran fordulnak különböző radikális ideológiákhoz, illegális szerek használatához.

A szakértő kifejtette, hogy ennek az identitásválságnak köszönhetően nagyon gyakori a bevándorló közösségen belül a különböző tudatmódosító szerek használata, illetve ezen csoportok tagjai gyakran fordulnak radikális politikai ideológiához is.

Párizsban például bevándorlók tömegei váltak hajléktalanná, akik a mindennapi betevőjükhöz illegális tevékenységekkel, többek között lopással, vagy különböző kábítószerek árulásával jutnak hozzá.

A Twitteren közzétett videón jól látszik, hogy Párizsban, Franciaország fővárosában is hatalmas problémát jelentenek a hajléktalan migránsok. Az egyik Twitterező kifejezte a véleményét is a párizsi migránshelyzettel kapcsolatban, azt írta,

a korábban idilli és gyönyörű Párizs pokollá változott a hozzá nem értő Macronnak köszönhetően. Tüntetések, vandalizmus, a főutcákon táborozó hajléktalan migránsok, gyújtogatók, bűnözés. A választásoknak következményei vannak.

Gönczi Róbert szerint az integrálódással kapcsolatos problémák addig maradnak majd fenn, amíg a nyugati társadalmak nem adnak olyan mankót a bevándorlók kezébe, amivel újra fel tudják építeni az identitásukat.

Azonban nem Párizs az egyetlen hely, ahol a migránsok tömegével táboroznak. Calais mellett több mint ezer ember él a szabad ég alatt, arra várakozva, hogy valamilyen úton-módon átjusson Nagy-Britanniába.

A sok esetben pszichológiai problémákkal is küzdő, hajléktalan migránsok között visszaeső bűnözőket is találunk. Nem olyan rég egy ilyen visszaeső menedékkérő elrabolt, megerőszakolt majd pedig meggyilkolt egy 17 éves francia lányt Lyonban.

Az eltűnt lány holttestét 7 nappal később egy elhagyatott házban találták meg. Később az illegális bevándorlót is elfogták, akiről kiderült, hogy visszaeső bűnöző, és egy másik erőszakos bűncselekményben is érintett volt.

Franciaország mellett Olaszországban is megkeserítik a migránsok az átlagemberek mindennapjait. A főváros a baloldali városvezetésnek köszönhetően szinte teljesen a migránsok uralma alá került.

Az illegális bevándorlók a történelmi emlékművek mellett sátrakban laknak, gyakran erőszakoskodnak a helyiekkel, és illegális szerekkel kereskednek.

A szakértő lapunknak kiemelte, hogy az első generációs bevándorlók mellett a tömeges migrációs áramlással olyan csoportok is érkeztek a kontinensre, akik egyáltalán nem akarnak beilleszkedni az európai társadalomba.

Amint az a felvételeken is jól látszik, amellett, hogy esztétikailag rombolja a városképet a hajléktalan migránsok jelenléte, még fertőzésveszélyes is a tevékenységük, ugyanis a közterületeket egyszerre használják vécének és az ételek elkészítésére használt helynek is.

A migránsok a nagyvárosok mellett a határmenti területeket is élhetetlenné teszik. Így járt a korábban rendkívül felkapott Lampedusa szigete is, ahova naponta ezrével érkeznek az Európai Unióba igyekvő migránsok

Borítókép: Fekete-afrikai migránsok tábora a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) tuniszi irodája előtt (Fotó: MTI/EPA/Mohamed Meszara)