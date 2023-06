Elképesztő: Brüsszel az ukrajnai háborús övezetben tárolná az uniós gázt

Meglepő tervvel állt elő Brüsszel, miközben azon aggódik, hogy Európa energiaellátása jövőre újabb komoly próbatétel elé nézhet.

Az új ötlet szerint az Európai Unió gáztartalékot hozna létre Ukrajnában, a háborús övezet kellős közepén.

A Bloomberg amerikai gazdasági portál szerint az uniós tárolók már annyira tele vannak, hogy szeptemberre elérhetik határaikat. Brüsszel ezért úgy készülne fel egy esetleges téli energiaválságra, hogy a háborúban álló országhoz fordulna segítségért. Az európai szállításirendszer-üzemeltetők szövetsége (ENTSOG) szerint amíg Németországban 79 százalék körül van a tárolók szintje, Ukrajnában 20 százalék alatt. A GIE európai gáztároló szövetség szerint Ukrajna rendelkezik a legnagyobb tárolókapacitással egész Európában, összesen 320 terawattórával.

Bár a tárolók 80 százaléka kilométerekkel a föld alatt és a Lengyelországgal közös nyugati határon van, ahol viszonylag kevés orosz rakéta csapódik be, egy aktív háborús övezetben lévő gáztározó továbbra is magas kockázatú célpont.

Tóth Máté energiajogász, nemzetközi jogi szakértő lapunknak elmondta: egy háborús övezetben nincs biztonságban a földgáz és a kőolaj.

– Elképesztő, hogy direkt ebbe a kockázati körbe telepítsék a tárolásra kerülő földgázt, nyilvánvaló módon ez teljes képtelenség, kizárólag politikai és ideológiai szempontok alapján merülhet fel, merthogy szakmai érvekkel semmilyen módon nem támasztható alá. Egyszerűen semmilyen racionalitás nem szól mellette műszakilag, jogilag, ellátásbiztonságilag, hogy pont ebbe a zónába tárolja a gázát Európába vagy egyáltalán bármilyen energiahordozót – magyarázta Tóth Máté.

Az elmúlt egy év tapasztalata is az, hogy ebben a legkitettebb zónában bármikor ellátási zavar léphet fel, akár politikai okokból, hiszen az ukránok is eleve játszanak a kiszolgáltatottságával Európának meg a régiónak

– mutatott rá a Barátság kőolajvezeték ideiglenes kimaradására is a szakértő.

Az energiaválság ráadásul egyre fokozódhat, miután az Ukrajna és Oroszország közötti, az Európába irányuló gázszállításról szóló tranzitmegállapodás előreláthatólag 2024 végén lejár. Azon túl, hogy Európa számára nagy veszteség lenne, ha teljesen orosz gáz nélkül maradna, Ukrajnának is óriási kiesést jelent, hogy elesik a gáztranzit díjaitól, ami Kijev egyik legfontosabb bevételi forrása.

Tóth Máté szerint a szankciós hatások a nyár végére fognak igazán megmutatkozni, de nem csak a nyersolajtól zárta el magát Európa, hanem a dízeltől is, pedig eleve volt egy elég komoly rászorultsága Európának. – Az a várakozás, hogy a nyár végére újra emelkedő árciklussal kell számolni az olajban – és hát ennek megfelelően a villamosenergia ára is érintett lehet –, illetve mennyiségi problémák is felléphetnek – jelentette ki.

A szakértő emlékeztetett, hogy Robert Habeck német alkancellár, gazdasági miniszter maga figyelmeztette a német ipart, hogy ne lepődjenek meg, ha korlátozásokra lehet szükség a tranzitszerződés lejártával, valamint egy őszinte pillanatában azt is elkotyogta, hogy még 2024 végén, illetve azt követően is számolni kell a negatív hatásokkal.