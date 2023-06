Felcsillanhatott a remény a kárpátaljai magyaroknak

– Ezek nem újdonságok, Ukrajnában sajnos egy rendkívül erős magyarellenes propaganda folyik már évek óta, amely rendkívül sokat árt nem csak az ukrán–magyar viszonynak, hanem a kárpátaljai magyarság megítélésének is. Szinte kizárólag csak negatív kontextusban jelennek meg cikkek a médiában.

A magyarországi nyilatkozatok, kijelentések vagy döntések közül, amelyek Ukrajnát érintik, csak a számukra negatívnak véltekről számolnak be, de például arról a hatalmas segélyakcióról, amelyet Magyarország végrehajt, vagy a menekültek befogadásáról nem. Ezeket általában elhallgatják, és negatív képet alakítanak ki a magyarságról Ukrajnában

– fejtette ki lapunknak Brenzovics László. Mint mondta, Kárpátalján korábban ezt nem különösebben lehetett érezni. – Most már a propaganda hatása itt is érezhető, a munkácsi incidensek is azt mutatják, hogy itt egyre rosszabb a helyzet, és ezen rendkívül nehéz változtatni, hiszen komoly érdekek vannak a háttérben, hogy ez a viszony ne javulhasson – tette hozzá. Megjegyezte, az emberek többsége a médiából tájékozódik, mint mindenütt a világon, és a média elég erőteljesen elferdíti a valóságot magyar viszonylatban.