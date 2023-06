Szijjártó Péter elárulta, mire van szükség Ukrajna uniós csatlakozásához + videó

Fontos, hogy minden államnak azonos feltételeket kelljen teljesítenie az európai uniós csatlakozáshoz, ne legyenek gyorsítósávok, ehelyett világos és tisztességes szempontrendszerre van szükség − közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Tiranában. A tárcavezető az albán kollégájával, Olta Xhackával folytatott tanácskozását követően arról számolt be, hogy európai integrációs együttműködési megállapodást írtak alá, amelynek alapján Magyarország két szakértőt küld Albániába az elfogadhatatlanul lassú EU-csatlakozási folyamat gyorsítása érdekében.

Jó pár év eltelt azóta, hogy az albánok beadták a csatlakozási kérelmüket, és tavaly kezdődtek meg a csatlakozási tárgyalások. Tizenhárom év volt a kettő között, ami nyilvánvalóan elfogadhatatlan, és még mindig nem látszik az, hogy az idei esztendő végéig a konkrét, immáron a tárgyalási fejezetekről szóló megbeszélések valóban megindulhatnak-e

− mondta. − A mi elvárásunk teljesen egyértelmű Brüsszel felé: az idei év végéig az első tárgyalási fejezeteket meg kell nyitni Albániával − tette hozzá.

Annak kapcsán, hogy több tagállam is gyorsított eljárásban venné fel Ukrajnát az EU-ba, Szijjártó Péter rendkívül fontosnak nevezte, „hogy ne legyenek úgynevezett rövidítések, ne legyenek gyorsítósávok, hanem mindenki számára tisztességes, korrekt, fair módon ugyanazon feltételeket írjuk elő ugyanolyan időintervallumokkal, ugyanazokat az elvárásokat támasszuk minden tagjelölt irányába”.

Tegyük világossá, hogy itt valódi teljesítményre van szükség, világos szempont- és feltételrendszerre, amit mindenkinek teljesítenie kell. Például a nemzeti kisebbségek védelme területén, ahol Ukrajnának még azért elég sok teendője van

− szögezte le.

A miniszter tudatta, hogy ezen felül vízipari együttműködési szerződést is kötött a két ország. Kiemelte, hogy a Fővárosi Vízművek fogja kidolgozni a tiranai vízművek igazgatási és irányítási rendszerét, és ami szavai szerint még ennél is fontosabb, hogy megállapodtak arról, hogy a GÉMTECH nevű magyar vállalat ötmilliárd forintos beruházásban tíz megawattos napelemparkot telepíthet Albániában, amihez a magyar kormány 2,5 milliárd forintos támogatást biztosít. − Ezáltal Albánia megújulóenergia-piacán is jelentősen megnő a magyar vállalati részvétel, illetőleg ez a magyar gazdaság növekedése szempontjából újabb növekedési potenciált jelent. Hiszen azok a magyar vállalatok, amelyek külföldön sikeresek, a profitjuk egy részét Magyarországra hazaküldik, ahol ez vagy fogyasztásban, vagy újabb beruházásokban jelenik meg − mutatott rá.

Kitért arra is ezután, hogy a magyar gazdasági teljesítményt nagyban befolyásolják a hazánkba irányuló beruházások, illetve az is, hogy a magyar vállalatok milyen sikereket tudnak elérni a külpiacokon.

A magyar külgazdasági stratégia egyik fontos célterülete a Nyugat-Balkán, ahol a magyar vállalatok rendre hatalmas sikereket érnek el beruházóként

− hangsúlyozta. Majd kiemelte, hogy Albánia erre tökéletes példa, ugyanis mára három rendkívül fontos ágazatban is magyar cégé a piacvezető szerep. A telekommunikációs szektorban a 4iG 57 százalékos részesedésre tett szert, a bankszektorban az OTP a hitelállományt illetően a harmadik legnagyobb szereplő, a WizzAir pedig 51 százalékos részesedéssel piacvezető, így Albánia két repülőteréről immár 61 célállomásra indít járatokat a légitársaság – sorolta. − A magyar külgazdasági stratégia szempontjából a Nyugat-Balkán és azon belül Albánia is egy nagyon fontos sikerterület − összegzett.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: Facebook)