Ukrajnában súlyos, fertőző betegségektől tartanak a gátrobbanást követően víz alá került területeken

Másfél héttel a Nova Kahovka-i gát felrobbantását követően újabb veszély fenyeget Ukrajna Herszon régiójában, a víz által elárasztott területeken ugyanis félő, hogy különböző fertőző betegségek terjednek majd el, mint például a kolera, erről Viktor Ljasko ukrán egészségügyi miniszter beszélt a Politico brüsszeli lapnak.

A cikk kiemeli, hogy tíz nappal a gát megsemmisülése után csökken a víz szintje és a területen élők elkezdték a takarítást, ám az egészségügyi veszély még nem múlt el.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök két nappal a gátrobbanást követően arra figyelmeztetett, hogy

a térséget elöntő víz szennyeződhet a környéken lévő üzemanyagtároló létesítmények, a vegyszereket és műtrágyát tároló raktárak, valamint az elhullott állatok miatt, utóbbi lépfenét terjeszthet, valamint a vízbe került szennyvíz szintén aggodalomra ad okot.

Ezt megerősítette az egészségügyi miniszter is, aki felhívta a lakosság figyelmét, hogy veszélyes a vízbe menni és az állatokat a folyókba vagy tavakba engedni. A miniszter elmondása alapján, ha betartják ezeket az óvintézkedéseket, hatékonyan elejét vehetik a kolera, lépfene és egyéb betegségek kitörésének. Hozzátette, hogy rendszeresen tesztelik a térségben a vizet és az élelmiszereket, és az árvíz elmúltával további munkálatok lesznek.

Poté, co okupanti vyhodili do vzduchu vodní elektrárnu Kakhovka, hrozí Ukrajině ekologická katastrofa



Voda v Dněpru po zničení vodní elektrárny Kakhovka byla znečištěna 28 tisíckrát (!) Nad normu - ministr zdravotnictví Viktor Ljaško.



Čistírny odpadních vod přešly na havarijní… pic.twitter.com/8oOD39Jdsg — Lazz Lazz (@Lazikkkk) June 16, 2023

A WHO főigazgatója, Tedros Adhanom Ghebreyesus szintén arra figyelmeztetett, hogy az árvíz a régió vízellátására, szennyvízelvezetési rendszereire és közegészségügyi szolgáltatásaira gyakorolt hatását nem szabad alábecsülni, hozzátéve, hogy a WHO az árvíz által terjesztett betegségek megelőzésére irányuló intézkedéseken dolgozik. Teresa Zakaria, a WHO munkatársa kiemelte, hogy

bár a háború kezdete óta nem fordult elő, hogy ember kolerával fertőződött volna meg, a környezeti mintavételezés kimutatta, hogy a betegség jelen van a térségben, ami azt jelenti, hogy fennáll annak a veszélye, hogy átterjed az emberekre.

Hozzátette, hogy a WHO szorosan együttműködik az ukrán egészségügyi minisztériummal annak érdekében, hogy szükség esetén biztosítsák a vakcinák Ukrajnába történő szállítását.

Az ukrán egészségügyi miniszter a Politicónak elmondta, hogy a térségben egyelőre stabil a járványügyi helyzet, csak néhány egyedi megbetegedést regisztráltak, ami a mosatlan gyümölcsök és zöldségek fogyasztása miatt alakult ki, ennek ellenére azonban felkészülnek arra az esetre, ha kitörne a járvány. A miniszter elmondása alapján a Herson régióban az ukrán kormány több mint 220 kórházi ágyat készített elő a lehetséges fertőzött betegek számára, és gyógyszerrel, valamint vakcinával látta el a kórházakat, hogy a járvány kitörése esetén kezelni tudják a betegeket. Az ukrán kormány emellett 36 millió eurót különített el alternatív vízellátási láncok kiépítésére az érintett régiókban és több, a térségben található kórház finanszírozását is növelte.

Po výbuchu vodní elektrárny Kachovka byla úroveň znečištění vody v řece Dněpr překročena 28 000krát, uvedl ministr zdravotnictví Viktor Ljaško v rozhovoru pro @BBCWorld.🇺🇦🤯🤬



Podle Ljaška je celá vodní plocha pod přehradou Kachovka silně znečištěná a voda je nevhodná k použití,… pic.twitter.com/lh9dGWnzre — Lukáš Eršil (@lukasersil) June 16, 2023

Ihor Kuzin országos tiszti főorvos felhívta rá a figyelmet, hogy az elöntött területeken tilos a kutakból inni, valamint a Dnyipro folyóban és a Fekete-tengerben úszni és horgászni. A szakember elmondása alapján a vízben szalmonella jeleit, valamint asztrovírusokat és enterovírusokat fedeztek fel, ami bélfertőzések kialakulását idézhetik elő, ha az ember fürdés közben benyeli a szennyezett vizet, vagy kézmosás nélkül eszik.

Az egészségügyi miniszter bízik benne, hogy az érintett régiók alternatív vízellátását a lehető leghamarabb megoldják annak érdekében, hogy minimálisra csökkentsék a helyi lakosságot fenyegető veszélyeket. Felhívta azonban rá a figyelmet, hogy

a veszély nem szűnik meg az árvíz elmúltával, ha a talaj kiszáradása megkezdődik, a levegőbe por kerül, amit meg kell vizsgálni, hogy tartalmaz-e mérgező anyagokat.

Borítókép: Önkéntesek a Nova Kahovka-i gát felrobbantása után keletkezett árvíznél (Fotó: Daniel Carde/Anadolu Agency/AFP)