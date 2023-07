Aszfalthoz ragasztották magukat a klímavédők + videó

Az Utolsó Nemzedék (Letzte Generation) klímaaktivistái okoztak fennakadást a hamburgi és a düsseldorfi repülőtéren csütörtökön, miután a biztonsági kerítést átvágva bejutottak a létesítmények területére, és az aszfalthoz ragasztották magukat – közölték a hatóságok.

✈️ Rollbahnen der Flughäfen Düsseldorf und Hamburg seit 6 Uhr blockiert!



👩‍⚖️ Wir protestieren gegen die Planlosigkeit und den Gesetzesbruch der Regierung in der Klimakrise. pic.twitter.com/9VUqyVitjI — Letzte Generation (@AufstandLastGen) July 13, 2023

A hamburgi repülőtér üzemeltetői a Twitteren azt írták:

megszakadt a járatüzemeltetés, mert illetéktelenek tartózkodnak a reptér üzemi területén.

Egy rendőrségi szóvivő szerint a repülőtéren reggel hat óta szünetel a járatüzemeltetés, miután kilenc ember bejutott a létesítmény területére, és közülük nyolcan az aszfalthoz ragasztották magukat. Az aktivistákat a rendőrség megpróbálja eltávolítani a területről.

A hamburgi repülőtér tájékoztatása szerint körülbelül tucatnyi járatot töröltek, és nem zárható ki, hogy a nap folyamán további fennakadások lesznek. Az Utolsó Nemzedék akciója egybeesett az iskolai nyári szünet kezdetével.

Übrigens: Neuesten Erkenntnissen zufolge verringern Warteschleifen von Flugzeugen aufgrund von Klebeaktionen der #LetzteGeneration den CO2-Ausstoss signifikant.😎#Hamburg pic.twitter.com/LXlufJav69 — VerteidigerDerDemokratie (@VDemokratie) July 13, 2023

Ezzel egy időben a düsseldorfi repülőtéren is hasonló akcióra került sor. Itt hét aktivista okozott fennakadást, miután hozzáragasztották magukat a kifutópályához. A klímaaktivisták itt is a biztonsági kerítésen keresztül jutottak be a repülőtér területére. Tevékenységükkel jelentős fennakadásokat okoztak a reptér üzemeltetésében. Az Utolsó Nemzedék jelezte:

a német kormány klímaválság területén megmutatkozó cselekvésképtelensége és törvényszegése ellen tiltakoznak.

Az aktivisták korábban számos figyelemfelkeltő akciót szerveztek, és többször ragasztották magukat az aszfalthoz forgalmas területeken, vagy dobáltak meg étellel és itallal híres műalkotásokat.

Borítókép: Reptéri várakozás, illusztráció (Fotó: Pixabay, Jan Vasek)