Terjedelmes, és szinte teljes egészében Magyarországnak és a magyaroknak szentelt interjút készített az Ukrinform ukrán hírüngyökség Fegyir Sándor kijelölt ukrán nagykövettel. A beszélgetést a Kárpátaljai Sárkányellátó, az ukrán hadsereget támogató önkéntes magyar jótákonysági szervezet teljes egészében magyarra fordította. Fegyir Sándor, aki egyenruháján magyar zászlós felvarrót is viselt, elárulta, hogy nyilvántartása szerint

374 magyar nemzetiségű harcos van, akik jelenleg is harcolnak.

Elmondása szerint ezek a magyarok a fronton is büszkén vállalják magyarságukat, és motivációjuk egyáltalán nem tér el a többiekétől. – A sorsuk a keleti hordák elleni harc, akár tetszik nekik, akár nem. Így 1526-ban is harcoltak, 1956-ban is harcoltak a kommunisták ellen és most, 2023-ban is harcolnak – idézett egy gyakran hallott párhuzamot az 1526-os mohácsi vésszel.

Sajtóértesülések szerint egyébként a magyar felmenőkkel is rendelkező és magyarul elég jól beszélő Fegyir Sándort szemelték ki a budapesti ukrán nagykövetség élére, ám még vár kinevezésére. Erről annyit mondott el, hogy egyelőre a fronton tesz meg mindent, bár már tanulja a magyar nyelvet, melyet ugyan jól ismer, de az „irodalmi nyelvvel” még van bepótolni valója. Sőt, már arra is van terve, hogyan lehetne javítani a nem túl fényes magyar–ukrán kapcsolatokon: „Ezzel kapcsolatban csak egy pont van. Győzni. Akkor nagyon gyorsan és egyszerűen megoldódik ez a helyzet.” Majd hozzátette,

Biztos vagyok benne, hogy a magyarok 73 százaléka kocsmákban fog inni Ukrajna győzelmére.

Sokat méltatta még a magyaroktól kapott segítséget és a Kárpátaljai Sárkányellátó munkáját. – Volt egy esetünk a zászlóaljban, amikor egy „magyar Mavic” 27 főt mentett meg. A srácok már jó ideje tűz alatt ültek az állásaikban, a tűz egyre erősödött, és felengedték a drónt. A hőkamerán látták, ahogy az ellenséges rohamegység már közeledik a pozíciójukhoz. Még néhány perc, és az oroszok egyszerűen megrohamozták volna őket – bemennek, gránátot dobnak a fedezékbe, és ennyi, az egész szakasz ott maradt volna vagy elfogják őket. De így látták az ellenséget, és rádión továbbították a koordinátákat, az aknavetőink megdolgozták a rohamcsapatot, az ellenség egysége vereséget szenvedett – idézett fel egy konkrét esetet.

Az interjúban beszélt még arról is, hallott-e olyat, hogy magyarokat kritizáltak, van-e jövője a magyarságnak Kárpátalján, és hogyan alakult ki az együttműködés a magyar önkéntesekkel.

A teljes interjú magyarul itt olvasható.