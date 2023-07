Elítélték Brüsszelben a terrorista Salah Abdeslamot

Hat férfit bűnösnek talált kedden egy brüsszeli bíróság a 2016-os, 32 halálos áldozatot követelő és 340 ember sérülését okozó, a belga fővárosban végrehajtott terrortámadások miatt.

Az elítéltek között van Salah Abdeslam is: a 2015-ös, 130 ember halálát okozó párizsi merényletsorozatot végrehajtó terrorkommandó egyetlen életben maradt tagját Franciaországban tényleges életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték párizsi kávézók, a Bataclan színház és a francia stadion ellen elkövetett terrortámadásokban játszott szerepe miatt.

A 33 éves férfinak azonban a Brüsszelben elkövetett támadások miatt is bíróság elé kellett állnia, a hatóságok szerint ugyanis Abdeslamnak köze lehetett ezekhez a terrorakciókhoz is. A merénylőt éppen a brüsszeli támadások előtt négy nappal fogták el.

Attentati Bruxelles 2016, 6 imputati colpevoli: anche Salah Abdeslam e Mohamed Abrini https://t.co/raLAKIHtiC — Sky tg24 (@SkyTG24) July 25, 2023

A most elítéltek között van Mohamed Abrini is, aki a brüsszeli repülőtérről elmenekült, amikor a nála lévő bomba nem robbant fel. A 38 éves férfit a biztonsági kamera felvételei alapján azonosították, a nemzetközi sajtóban „kalapos emberként” is ismertté vált, akkor viselt ruházata után. Abrini és Abdeslam is tagadta bűnösségét a keddi tárgyaláson. Az esküdtszék a tíz vádlott közül kettőt – egy testvérpárt – felmentett a vádpontok alól. A párizsi és a brüsszeli terrortámadásokat is a közel-keleti terrorszervezet, az Iszlám Állam vállalta magára.

A büntetéseket később, legkorábban szeptemberben szabják ki, a francia lapok azonban nem zárják az életfogytiglani börtönbüntetést.

A bíróság 19 nap tanácskozás után hozta meg az ítéletet. Az ítélethirdetésen a vádlottakon túl túlélők és az áldozatok hozzátartozói is megjelentek, mintegy negyven újságíró akkreditált a tárgyalásra. A per tavaly decemberben kezdődött, és a NATO egykori központjában tartották. Összesen tíz vádlott volt, a titkosszolgálatok azonban arról adtak hírt, egyikük időközben Szíriában meghalt – bizonyítékok híján azonban távollétében tárgyalták meg ügyét. Nemzetközi hírportálok szerint a belga igazságszolgáltatás történetének legnagyobb tárgyalássorozatáról van szó, több mint kilencszáz felperessel.

A túlélők azt nyilatkozták kedden, hét éve várnak arra, hogy kimondják a terrortámadásban résztvevők bűnösségét. A támadást követő napokban nem csak a terrormerényletek rázták meg a lakosságot, hanem a felismerés is, hogy a terroristák a brüsszeli bevándorló negyedben éltek és szervezkedtek.

Borítókép: Salah Abdeslam terrorista a brüsszeli bíróság elé állt 2023. július 25-én (Fotó: AFP/Benoit Doppagne)