Már az ukrán egységeknél vannak a kazettás bombák

Valerij Serseny, Ukrajna délkeleti országrészében harcoló erők szóvivője az állami televíziónak nyilatkozva közölte, hogy

az ukrán hadsereg kazettás lőszereket kapott, amelyek már az egységeknél vannak, de még nem vetették be azokat.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az Egyesült Államok alig egy hete jelentette be, hogy ilyen lőszereket fog átadni a kijevi vezetésnek. A kazettás lőszereket több mint száz országban tiltották be, mert hatalmas veszélyt jelentenek a civil lakosságra is.

A kazettás bombák több millió civil életét vették el vagy tették tönkre az elmúlt évtizedekben.

Ukrajna most azt közölte, hogy ezeket a lőszereket csakis a megszállók elűzésére fogja használni saját területén, és lakott területen nem fogja bevetni.