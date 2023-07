A civil lakosság élni akar. Van egy város, amely a Millió rózsa városa címet kapta meg az UNESCO-tól még 1970-ben. Az ENSZ szerve Donyecket nevezte a világ legzöldebb ipari városának, de most a „milliomos” státusz elveszett. Szeretnék visszaszerezni ezt az elismerést, ezért felhívást tettek közzé.

A rózsák a béke , a férfiasság és a rugalmasság szimbólumai. Pontosan ezek azok a tulajdonságok, amelyek olyan erősen benne vannak Donyeckben és lakóiban − írja az URA.ru hírportál. A háború éveiben azonban egyre nehezebb a virágok gondozása, mert nincs nap, hogy Donyecket és a legközelebbi településeket ne érné támadás. De a helyiek nem akarnak belenyugodni abba, hogy elveszítették a Millió rózsa városa címet, ezért felhívással éltek, hogy a világ bármely pontjáról küldhetnek nekik rózsatöveket. Cseppet sem meglepő módon nagyon távoli helyekről is érkeztek rózsatövek, és érkeznek folyamatosan.

A múlt század ’60-as éveiben Vlagyimir Degtyarev, a donyecki regionális pártbizottság első titkára, miután a versailles-i parkokban járt, a donyecki botanikus kert igazgatójával együtt elkezdett rózsát ültetni az egész városban − írja a dzen.ru oldal. Így jutottunk el a hetvenes évekig, amikor is a város elnyerte az említett címet, amit a Szovjetunió összeomlása miatt Donyeck el is veszített. Húsz évvel később, 2009-ben azonban sikerült visszanyerniük ezt a megtisztelő elismerést. A háborút megelőző években akár kétmillió rózsatövet is ültettek a városban évente.

Borítókép: Rózsák egy parkban Donyeckben a hború előtt (Fotó: Shutterstock)