Soros hű katonája elhagyja Brüsszelt – eddigi útját botrányok övezték

A luxusban élő politikus korábban az Európába áramló illegális bevándorlók befogadásának élharcosa volt, számtalanszor támadta hazánkat konzervatív politikája miatt – a multikulturalizmus, az LMBTQ-jogok, a jogállamiság terén –, noha ellene indult eljárás korábban hivatali visszaélés és nyomásgyakorlás vádjával.

Frans Timmermans (balra) és Soros György

Később az is kiderült, hogy szoros kapcsolatot ápol Soros Györggyel, többször is találkoztak egymással. Erről például brüsszeli naptárbejegyzések is árulkodnak.

Emellett, ahogy a V4NA hírügynökség is felhívta korábban a figyelmet, Timmermans télen, miközben Európában mindenki azon aggódott, hogy lesz -e elegendő földgáz az otthonok fűtéséhez, azzal állt elő, hogy:

az európaiak azzal segíthetnek a Vlagyimir Putyin elleni harcban, ha lejjebb kapcsolják a fűtést otthonukban.

Hozzátette: „Ez nehéz. Átkozottul nehéz, de lehetséges. Meg tudjuk csinálni, és gyorsan meg tudjuk csinálni. Csak bátorságra és keménységre van szükségünk, hogy elérjük ezt a célt. Ha valaha is volt idő erre, akkor az most van. A mi döntéseink határozzák meg, hogy mennyi energiát fogyasztunk és hogy mennyire vagyunk erősek az Oroszországgal szembeni reakcióinkban.”

Sőt korábban azt is fejtegette, hogy az embereknek autó helyett kerékpárral kellene közlekedniük, kevesebbet kellene fürdeniük, akkor is gyorsabban. Mindemellett a ruhákat sem kellene mosógépben kimosni, helyette „elég lenne azokat csak kiszellőztetni”.

Forrás: V4NA

A portál azonban arra is rámutatott, hogy miközben Timmermans ilyen elvárásokkal fordult az európai polgárokhoz, ő maga Tervuren-ben az Európai Unió brüsszeli intézményeitől mindössze 15 perces autóútra él luxuskörülmények között, egy medencékkel és sportpályákkal tarkított lakóövezetben.

A bizottságból távozó politikus egy 1937-ben épült, többszintes, 12 szobás ingatlanban él. Az épületet mintegy 500 ezer euróért vásárolta 12 évvel ezelőtt, ám most már a dupláját érheti.

Forrás: V4NA

A ház „G” energiabesorolású, vagyis az egyik legrosszabb uniós minősítésű. A V4NA szerint Timmermans „innen követeli, hogy az emberek álljanak át az átlag polgárok számára olykor megfizetthetetlen megújuló energiaforrásokra, míg ő maga nem vette a fáradságot arra, hogy napelemmel szerelje fel a házát vagy egyéb módon javítson az energiabesoroláson”.