Videón a pusztító tűz – ezreknek kellett elhagyniuk otthonukat

Ezreket evakuáltak a Kanári-szigeteken pusztító erdőtűz miatt. A hatóságok arra szólították fel La Palma lakosságát, hogy hagyják el otthonaikat, miközben a katasztrófavédelem dolgozói megpróbálják megfékezni a futótűzként tomboló lángokat. Több száz katona oltja a tüzet, amely szombaton kezdődött, és már több tucat házat felemésztett – írja a BBC brit közszolgálati média. A katasztrófát csak súlyosbítja, hogy két évvel azután történik mindez, hogy a szigeten kitört egy vulkán, amely házak ezreit rombolta le.

#ArdeLaPalma. Ya es un incendio sin control que ha obligado a desalojar a más de 4000 personas en Puntagorda y en Tijarafe.

Una vez más, la tragedia se ceba con La Palma, “la isla bonita”.

Ahora, que vayan los políticos a sacarse la foto y a prometer…. pic.twitter.com/af1AG2YGvq — NaniAro 🇪🇸🇮🇨💚💚 (@JMArocha1) July 16, 2023

A helyi illetékesek szerint eddig mintegy 4255 embert evakuáltak, de sokan vannak olyanok is, akik nem hajlandók elhagyni otthonaikat.

La Palma Ahora Mismo pic.twitter.com/KCRj46xQ5R — Radio Murión (@Radio_Murion) July 16, 2023

Fernando Clavijo, a Kanári-szigetek regionális kormányzatának elnöke azt mondta, hogy ellenállás van az emberek részéről, ugyanis a saját házukban akarnak maradni, de megjegyezte, ennek ellenére az életek megmentésének kell a prioritásnak lennie.

Először az emberek jönnek, aztán a házak, majd a tűz oltása következik

– mondta.

La Guardia Civil continúa colaborando en la extinción del #IIFF #IncendioForestal🔥 producido en isla de #LaPalma, y que afecta a los municipios de #Tijarafe, #Puntagorda, así como al Parque Nacional de la Caldera de Taburiente.#StopIncendios #IFPuntagorda #IFLaPalma pic.twitter.com/7UWVbLT75i — Guardia Civil (@guardiacivil) July 16, 2023

A tűz az északnyugati Puntagorda település környékén kezdődött, majd dél felé, Tijarafe városa felé terjedt. Clavijo kormányelnök beszélt a sajtónak arról is, hogy mi okozza a tűz gyors terjedését. Szerinte ez most a hőhullámnak, az éghajlati viszonyoknak és a szélnek tudható be.

#Canarias Se han evacuado 4.255 personas de los municipios de Tijarafe y Puntagorda, según censo, y en estos momentos hay más de un centenar de personas albergadas en el pabellón municipal de Los Llanos de Aridane y asistidas por Cruz Roja



La UME también ha sido desplegada pic.twitter.com/DSqP3YTDd8 — PIESES (@ALEXANDRAKOVITT) July 16, 2023

Szombaton a késői órákra azonban némileg javult a helyzet, de az illetékesek szerint a tüzet továbbra sem tudják irányításuk alatt tartani. A lángok megfékezésére egy hidroplánt (vízi repülőgépet) is bevetettek a hatóságok, sőt a helyi média jelentése szerint egy második gép is csatlakozik a művelethez.

A nemzetközi Vöröskereszt is segít a bajbajutottaknak, a szervezet egy létesítményt állított fel a kitelepítetteknek.

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök a Twitteren azt írta, hogy beszélt Clavijoval, hogy kifejezze szolidaritását, és minden szükséges eszközt a la palmai hatóságok rendelkezésére bocsátott.

Acabo de trasladar al presidente de Canarias, @FClavijoBatlle, mi solidaridad con las personas afectadas por el incendio de Puntagorda, en La Palma, especialmente con las que han sido evacuadas.



Ponemos a su disposición todos los medios necesarios. Hemos activado a la @UMEgob… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 15, 2023

A tűz egyébként egy hőhullám közepette keletkezett, amely Dél-Európa nagy részén magas hőmérséklettel jár, és amely várhatóan a következő héten is folytatódik.

Borítókép: La Palma szigete (Fotó: Pixabay, Hans)