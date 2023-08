Az ukránok több mint 75 százaléka véli úgy, hogy maga Volodimir Zelenszkij felelős a kormányzatot és a katonai adminisztrációt átszövő korrupcióért – számolt be két ukrán kutatóintézet felmérésére hivatkozva a European Conservative brüsszeli lap. Az ukrán Demokratikus Kezdeményezések Alapítvány és a Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet által publikált tanulmány szerint a megkérdezettek 77,6 százaléka okolja az ukrán elnököt a kialakult helyzetért, aki a háború kirobbanását követően megszilárdította hatalmát.

A problémák megoldásának késlekedése, amely aláássa az emberek győzelembe vetett hitét, az elnök jó hírére is hatással van

− magyarázta a felmérés eredményeire reflektálva Petro Burkovszki, a Demokratikus Kezdeményezések Alapítvány igazgatója. A szociológus rámutatott, azok a tisztviselők, akik nem teljesítik kötelességeiket, nem kevésbé veszélyesek az ukránok szemében, mint maga Oroszország.

A választópolgárok azt várják Zelenszkijtől, hogy könyörtelenül távolítsa el a korrupcióba keveredett tisztviselőket pozícióikból és helyükre tisztességes utódokat nevezzen ki

− folytatta Burkovszki.

A felmérés eredményeit éppen azt követően ismertették, hogy az ukrán vezetés pénteken úgy döntött, leváltják az összes regionális sorozóbizottság vezetőjét. Erre azért volt szükség, mivel a sorozótisztek kenőpénzért cserébe segítettek elkerülni a behívást. A hírt Zelenszkij jelentette be, aki elmondta azt is, az új vezetőket kinevezésük előtt az Ukrán Biztonsági Szolgálat fogja átvilágítani a hasonló helyzetek megelőzésének érdekében.

A háború kitörése óta egyébként rengeteg különböző, az ukrán katonai adminisztrációhoz köthető korrupciós ügy derült ki. Ahogy arról nemrégiben lapunk is beszámolt, a védelmi minisztérium háromszoros áron szerzett be téli kabátokat az ukrán katonáknak – melykeről később az is kiderült, hogy igazából inkább nyári hadviselésre, mint télire tervezték azokat.

A Magyar Nemzet még júniusban a Kárpátaljai Igaz Szó kárpátaljai magyar lap nyomán számolt be arról is, hogy több mint hatszáz olyan esetet észleltek Ukrajnában, amikor a katonai segélyek nem jutottak el a frontra.

Nagy port vert fel idén tavasszal az a hír is, hogy Jevhenyij Boriszov odesszai katonai komisszár anyja a háború kirobbanását követően egy marbellai luxusvilla tulajdonosa lett. Az erről szóló információkat Ihor Moszijcsuk volt parlamenti képviselő osztotta meg, ezek alapján az ingatlan értéke mintegy négymillió euró. Boriszovhoz egyébként egy másik botrány is köthető: humanitárius segély ürügyén egy 250 ezer dollár értékű Mercedes gépjárművet vett saját használatra 2022. február 24-e után.

Nem bíznak a nyugati szervezetekben A European Conservative által készített felmérés szerint az ukrán emberek jelentős része bizalmatlan az Európai Unióval és a NATO-val szemben. A megkérdezettek 71 százaléka úgy véli, az unió és a védelmi szövetség csak saját érdekeit tartja szem előtt és Ukrajnát csak ezek érvényesítésére használja. 61 százalékuk szerint az EU és a NATO csak azért támogatja Kijevet, mert a helyzetből profitálni tudnak, mindeközben pedig titokban tárgyalásokat folytatnak Oroszországgal. Csupán 29 százalékuk vélekedett úgy, hogy Ukrajna már jövőre tagja lehet a két említett szervezetnek. A válaszadók körülbelül fele hiszi úgy, hogy a háború 2024-re véget érhet, ugyanakkor a végeredményben egyáltalán nem biztosak. Ennek kapcsán a megkérdezettek 54 százaléka szerint Kijev eladósodik a Nyugatnak a katonai és pénzügyi támogatások következtében.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Recep Tayyip Erdogan török államfõvel tartott közös sajtóértekezleten Isztambulban 2023. július 7-én (Fotó: MTI/EPA/Tolga Bozoglu)