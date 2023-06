Rengeteg katonai segélynek veszik nyoma Ukrajnában

Több mint hatszáz olyan esetet észleltek Ukrajnában, amikor a katonai segélyek nem jutottak el a frontra − szúrta ki a Kárpáti Igaz Szó (KISZó) kárpátaljai hetilap az ukrán védelmi minisztérium közleményét. Eszerint idén januártól májusig mintegy ötezer vizsgálatot folytattak le az ügyben az illetékes hatóságok és 653 esetben az egységek nem erősítették meg a segélyek átvételét. Ezek elsősorban páncéllemezek, éjjellátó eszközök, hőkamerák, drónok, gépjárművek és más hadi eszközök voltak − írta a lap. Az ukrán vámszolgálat több száz ügyben tett feljelentést, mivel felmerül a gyanúja, hogy egyesek meggazdagodhattak az ukrán haderőnek szánt segélyekből.

„Miközben sokan, nagyon sokan az életükkel fizetnek ezért az eszement háborúért, akadnak olyanok is, akiknek ez jó üzlet” − írta a Facebookon Dunda György, a KISZó lapigazgatója ezzel kapcsolatban. Bejegyzésében egy másik, szorosan ide kapcsolódó ügyre is kitér: az ukrán nemzetbiztonsági szolgálat nyomozása alapján a főügyészség hivatalosan is meggyanúsította Vjacseszlav Sapovalov korábbi védelmi miniszterhelyettest, valamint a szaktárca állami beszerzésekért felelős volt osztályvezetőjét, Bohdan Hmelnickijt. A megalapozott gyanú szerint Sapovalovék temérdek összeget tettek zsebre az adófizetők pénzéből.

130 millió hrivnyáért vásároltak háromezer golyóálló mellényt egy külföldi cégtől, de kiderült: azontúl, hogy a védőfelszerelés silány minőségű, nem nyújt életmentő védelmet, a beszerzés valós piaci értéke alig 25 millió hrivnya, azaz majd hárommillió dolláros túlárazás történt

− írta. Emellett még kilencszázmillió hrivnya értékben vásároltak téli ruházatot a katonáknak, amiről később kiderült, használhatatlan a fronton − azaz közel 25 milliárd dollárt tapsoltak el.