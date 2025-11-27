Magyar Nemzeti BankMKIKNagy ElekVarga Mihály

Még óvatosak, de egyre bizakodóbbak a hazai vállalatok

Új vállalati felmérés készült a jegybank és az MKIK együttműködésében.

Magyar Nemzet
2025. 11. 27. 15:28
Varga Mihály és Nagy Elek sajtótájékoztató
Varga Mihály és Nagy Elek sajtótájékoztató Fotó: Kallus György
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kiemelten fontos a vállalatok gazdasági helyzetének és várakozásainak nyomon követése – jelentette ki Varga Mihály az MNB–MKIK Vállalati konjunktúrafelmérés eredményeit bemutató sajtótájékoztatón. A jegybankelnök ismertette: az új módszertannal készülő felmérés az eddigieknél közvetlenebb és pontosabb képet ad a vállalkozások helyzetéről és kilátásairól. Eemlékeztetett: a Magyar Nemzeti Bank filozófiájának egyik fontos eleme, hogy a szakmai tudás a magyar reálgazdaságot közvetlenül is segítse, amelyben az MKIK hathatós segítséget nyújt. Ennek egyik megnyilvánulása az elkészült közös felmérés, amely annak az ötpontos együttműködési megállapodásnak a része, amelyet a két intézmény kötött egymással még áprilisban – fogalmazott a jegybankelnök. 

Mint mondta: 

az eredmények biztatóak, hiszen a közös konjunktúrafelmérés során több mint 1500 céget értünk el. 

Varga Mihály rámutatott: az MNB–MKIK vállalati konjunktúraindex alakulása szoros összhangot mutat a negyedéves bruttó hazai termék éves változásával, így jól leképezi a reálgazdasági folyamatokat. Az elmúlt két hónapban ugyan javulás volt megfigyelhető az indexben, összességében azonban a mutató továbbra is visszafogott konjunktúrát jelez. 

A mostani eredmények azt mutatják, hogy bár a vállalatok jelenlegi helyzetértékelése továbbra is óvatos, a jövőre vonatkozó várakozások kedvezőbbek, ami alapot jelenthet a következő időszak gazdasági folyamataihoz

– tette hozzá. 

Varga Mihály tájékoztatott: a felmérés fontos visszajelzést ad a gazdaságpolitika, valamint a vállalati szektor számára is, hiszen lehetőséget kínál saját helyzetük értékelésére méret és iparág szerinti bontásban egyaránt. Ezt jelzi a vállatok azon megállapítása is, miszerint saját tevékenységük korlátjaként jellemzően a gyenge keresletet, a magas energiaárakat, valamint az infláció következtében velünk maradó magas költségszintet említik. A részletes vállalati válaszok alapján pontosabban követhetők a gazdasági alkalmazkodási folyamatok, valamint a költség- és keresleti korlátok alakulása – fogalmazott a jegybankelnök.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekAmerika

Hála és béke

Faggyas Sándor avatarja

Nem Donald Trumpon múlt, hogy a hálaadás napjáig nem sikerült nyélbe ütni a békemegállapodást.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.