Még óvatosak, de egyre bizakodóbbak a hazai vállalatok

A Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kiemelten fontos a vállalatok gazdasági helyzetének és várakozásainak nyomon követése – jelentette ki Varga Mihály az MNB–MKIK Vállalati konjunktúrafelmérés eredményeit bemutató sajtótájékoztatón. A jegybankelnök ismertette: az új módszertannal készülő felmérés az eddigieknél közvetlenebb és pontosabb képet ad a vállalkozások helyzetéről és kilátásairól. Eemlékeztetett: a Magyar Nemzeti Bank filozófiájának egyik fontos eleme, hogy a szakmai tudás a magyar reálgazdaságot közvetlenül is segítse, amelyben az MKIK hathatós segítséget nyújt. Ennek egyik megnyilvánulása az elkészült közös felmérés, amely annak az ötpontos együttműködési megállapodásnak a része, amelyet a két intézmény kötött egymással még áprilisban – fogalmazott a jegybankelnök.

Mint mondta:

az eredmények biztatóak, hiszen a közös konjunktúrafelmérés során több mint 1500 céget értünk el.

Varga Mihály rámutatott: az MNB–MKIK vállalati konjunktúraindex alakulása szoros összhangot mutat a negyedéves bruttó hazai termék éves változásával, így jól leképezi a reálgazdasági folyamatokat. Az elmúlt két hónapban ugyan javulás volt megfigyelhető az indexben, összességében azonban a mutató továbbra is visszafogott konjunktúrát jelez.

A mostani eredmények azt mutatják, hogy bár a vállalatok jelenlegi helyzetértékelése továbbra is óvatos, a jövőre vonatkozó várakozások kedvezőbbek, ami alapot jelenthet a következő időszak gazdasági folyamataihoz

– tette hozzá.

Varga Mihály tájékoztatott: a felmérés fontos visszajelzést ad a gazdaságpolitika, valamint a vállalati szektor számára is, hiszen lehetőséget kínál saját helyzetük értékelésére méret és iparág szerinti bontásban egyaránt. Ezt jelzi a vállatok azon megállapítása is, miszerint saját tevékenységük korlátjaként jellemzően a gyenge keresletet, a magas energiaárakat, valamint az infláció következtében velünk maradó magas költségszintet említik. A részletes vállalati válaszok alapján pontosabban követhetők a gazdasági alkalmazkodási folyamatok, valamint a költség- és keresleti korlátok alakulása – fogalmazott a jegybankelnök.