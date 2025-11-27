Szijjártó Péter: A magyar külpolitika azért sikeres, mert patrióta

Mondhatnám azt, hogy a brüsszeli külpolitika azért sikertelen, mert a nemzetközi liberális mainstream határozza meg, a magyar külpolitika pedig azért sikeres, mert patrióta

– tette hozzá. Szijjártó Péter ezután részletesebben is kitért az utóbbi évek kríziseire, s aláhúzta, hogy az Európai Unió elhibázta a választ a migrációs válság idején azzal, hogy mindenkit beengedtek, és ennek nyomán mára a kontinens nyugati felén párhuzamos társadalmak jöttek létre és sokat romlott a biztonsági helyzet.

Mi úgy döntöttünk, nem engedjük be az illegális migránsokat, ezért Magyarországon biztonságban élünk, de a brüsszeli migrációs politika őrültségét mutatja az a tény, hogy ezért napi egymillió euró bírságot kell hogy fizessünk

– emelte ki. Arra is emlékeztetett, hogy amíg a pandémia alatt az Európai Bizottság elnöke titkos sms-ekben rendelt oltásokat, amelyek nem érkeztek meg, Magyarország keleti oltóanyagokat is vásárolt, így emberéletek tíz- és százezreit tudta megmenteni. Érintette a már lassan négy éve tartó ukrajnai háborút is, amelyet szavai szerint Brüsszel izolálás helyett globalizált.