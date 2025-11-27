Szijjártó PéterEurópaMagyarország

Szijjártó Péter: A magyar külpolitika azért sikeres, mert patrióta

A brüsszeli külpolitika azért sikertelen, mert a nemzetközi liberális mainstream határozza meg, míg a magyar külpolitika azért sikeres, mert patrióta. Ezért Európa elszigetelte magát, Magyarország pedig a gazdasági semlegességnek köszönhetően jól teljesít – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Banja Lukában.

Magyar Nemzet
2025. 11. 27. 15:30
Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A tárcavezető a boszniai Szerb Köztársaság előző elnöke, Milorad Dodik meghívására részt vett a Banja Luka-i Egyetem alapításának 50. évfordulója alkalmából tartott ünnepségén, ahol díszdoktorrá avatták. Beszédében kiemelte, hogy az emberiség ma a veszélyek korában él, s az elmúlt évtizedben Európának is számos krízissel kellett szembesülnie, a tömeges illegális migrációval, a koronavírus-járvánnyal, majd az ukrajnai háborúval. 

Szijjártó Péter Forrás: Facebook
Szijjártó Péter Forrás: Facebook 

Ha közös pontokat keresek ezekben a válságokban, akkor azt látom, hogy  a válságokra Brüsszel kivétel nélkül rossz és veszélyes válaszokat adott, míg mi, magyarok mindig helyes választ adunk

– vélekedett. 

ennek oka minden bizonnyal az, hogy ma a brüsszeli döntéshozatalt egy nagyon agresszív liberális mainstream uralja, míg mi Magyarországon külpolitikai stratégiánkat a józan észre alapítjuk. valljuk, hogy a világra csak a saját szempontunkból tudunk és kell is ránéznünk, döntéseinket mindig a nemzeti érdek motiválja

– folytatta. 

Mondhatnám azt, hogy a brüsszeli külpolitika azért sikertelen, mert a nemzetközi liberális mainstream határozza meg, a magyar külpolitika pedig azért sikeres, mert patrióta

– tette hozzá. Szijjártó Péter ezután részletesebben is kitért az utóbbi évek kríziseire, s aláhúzta, hogy az Európai Unió elhibázta a választ a migrációs válság idején azzal, hogy mindenkit beengedtek, és ennek nyomán mára a kontinens nyugati felén párhuzamos társadalmak jöttek létre és sokat romlott a biztonsági helyzet. 

Mi úgy döntöttünk, nem engedjük be az illegális migránsokat, ezért Magyarországon biztonságban élünk, de a brüsszeli migrációs politika őrültségét mutatja az a tény, hogy ezért napi egymillió euró bírságot kell hogy fizessünk

– emelte ki. Arra is emlékeztetett, hogy amíg a pandémia alatt az Európai Bizottság elnöke titkos sms-ekben rendelt oltásokat, amelyek nem érkeztek meg, Magyarország keleti oltóanyagokat is vásárolt, így emberéletek tíz- és százezreit tudta megmenteni. Érintette a már lassan négy éve tartó ukrajnai háborút is, amelyet szavai szerint Brüsszel izolálás helyett globalizált. 

Fegyvereket és eurómilliárdokat küldenek egy olyan háborúba, amelyről bebizonyosodott, hogy nincs megoldása a csatatéren. Eközben az európai emberekkel fizettetik ennek a háborúnak az árát, holott a háborúhoz semmi közünk nincs, és semmifajta felelősségünk nincs a háború kirobbanásában

– fogalmazott. 

Az amerikai elnök mindenképp békét akar csinálni, az európaiak alá akarják ásni a béketörekvéseket, és lassan négy éve támadnak minket, magyarokat azért, mert a béke oldalán állunk

– fűzte hozzá. A miniszter sérelmezte, hogy az EU teljes politikai elszigeteltségbe taszította magát, elszigetelődött az Egyesült Államoktól, Kínától és Oroszországtól is, ráadásul Brüsszel most már a Nyugat-Balkántól is el akar szigetelődni. Rámutatott, hogy a térség országai rendszerint szembesülnek kioktatással, lenézéssel Brüsszelből, ahol sokkal inkább a nyugat-balkáni vezetőkről, mintsem velük beszélnek, ami az emberek demokratikusan kinyilvánított akaratának a semmibevétele. 

Mi ,magyarok valljuk, hogy tiszteletben kell tartani minden nemzet döntését arra nézvést, hogy milyen politikát kíván folytatni és azt kikkel gondolja megvalósítani

– szögezte le. Végül pedig arra figyelmeztetett, hogy mindezen elhibázott európai lépések súlyos veszélyt hordoznak magukban, a világ ismételt blokkosodását, ami ellentétes lenne a magyar nemzeti érdekkel. 

Mi azt akarjuk, hogy a világ a nemzetközi együttműködésre épüljön, amelynek alapját a kölcsönös tisztelet jelenti, ahol nincs kioktatás és nincs beavatkozás más országok belpolitikájába

– jegyezte meg. 

Mi az együttműködésre törekszünk, ugyanis a magyar gazdaságstratégia egyik nagyon fontos alapja a gazdasági semlegesség

– tette hozzá.

Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: MTI)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

