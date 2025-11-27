Egy nő gyújtogatott a veszprémi börtönben + videó

Rövid idő alatt sikerült elfojtani azt a tüzet a Veszprém Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézetben, amelyet egy női fogvatartott okozott azzal, hogy szándékosan meggyújtotta saját matracát – tudta meg a Veol.hu.

A lángokat gyorsan észlelték a körletfelügyelők, akik azonnal kimenekítették a nőt, eloltották a tüzet, majd a protokollnak megfelelően kiürítették az egész körletet. A szomszédos zárkákban tartózkodó fogvatartottakat biztonságos helyre szállították, és senki más nem sérült meg – olvasható a rendészeti államtitkárság bejegyzésében.

A nő enyhe szén-monoxid-mérgezést szenvedett, ezért az intézeti orvosi vizsgálat után az Országos Mentőszolgálat kórházba szállította.

Az esetet követően az intézet parancsnoka közveszélyokozás és rongálás miatt feljelentést tett a fogvatartott ellen. A tűzgyújtás indítéka egyelőre nem ismert.

