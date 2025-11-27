tűzbörtönOrszágos Mentőszolgálat

Egy nő gyújtogatott a veszprémi börtönben + videó

Tűz keletkezett a veszprémi börtön egyik zárkájában, miután egy női fogvatartott felgyújtotta a matracát.

Magyar Nemzet
Forrás: veol.hu2025. 11. 27. 15:23
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Rövid idő alatt sikerült elfojtani azt a tüzet a Veszprém Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézetben, amelyet egy női fogvatartott okozott azzal, hogy szándékosan meggyújtotta saját matracát – tudta meg a Veol.hu.

20250903 Győr Győri Törvényszéki sajtótájékoztató és épületbejárás A Győri Törvényszéké lett a győri börtön. Fotó Molcsányi Máté MM Kisalföld
Fotó: Molcsányi Máté/ MW

A lángokat gyorsan észlelték a körletfelügyelők, akik azonnal kimenekítették a nőt, eloltották a tüzet, majd a protokollnak megfelelően kiürítették az egész körletet. A szomszédos zárkákban tartózkodó fogvatartottakat biztonságos helyre szállították, és senki más nem sérült meg – olvasható a rendészeti államtitkárság bejegyzésében.

A nő enyhe szén-monoxid-mérgezést szenvedett, ezért az intézeti orvosi vizsgálat után az Országos Mentőszolgálat kórházba szállította.

Az esetet követően az intézet parancsnoka közveszélyokozás és rongálás miatt feljelentést tett a fogvatartott ellen. A tűzgyújtás indítéka egyelőre nem ismert.

A portál felidéz egy másik esetet is a megyéből, amikor egy férfi a kiömlött benzin fölé állva gyújtott rá a cigarettájára.

Borítókép: Zárkájában gyújtogatott egy nő (Forrás: rendészeti államtitkárság)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekAmerika

Hála és béke

Faggyas Sándor avatarja

Nem Donald Trumpon múlt, hogy a hálaadás napjáig nem sikerült nyélbe ütni a békemegállapodást.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu