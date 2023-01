Magyar származású szélhámos verhette át az ukránokat

Nyomozást indítottak az ukrán hatóságok a magyar származású, ausztrál állampolgárságú Emese Fajkkal szemben, mert a gyanú szerint több millió dollárnyi külföldi adományt sikkasztott el – értesült a Daily Mail. A brit lap úgy tudja, hogy a harminc esztendős nő még tavaly csatlakozott a külföldi önkéntesek számára létrehozott úgynevezett Nemzetközi Légióba, ahol felvette a „Mockingjay” – alighanem az Éhezők Viadala című filmből, jelentése fecsegőposzáta – hívójelet, majd az egység kommunikációs igazgatója lett.

Utánanézhettek volna, hogy kit alkalmaznak, ugyanis a nő Ausztráliát is azért volt kénytelen elhagyni, mert a gyanú szerint, hamisított banki igazolások használatával dollármilliókkal rövidítette volna meg az egyik valóságshow-t. Ezután állítólag álnéven Portugáliában húzta meg magát, ahol aztán szeretőjét és főbérlőjét is átejtette.

A szélhámos Ukrajnában ugyanott folytatta. A Daily Mail birtokába jutott jelentés szerint Emese Fajk állhat több mint 2,5 millió dollárnyi (majd egymilliárd forint) egészségügyi szállítmány és adomány rejtélyes „eltűnése” mögött. Úgy tudják, a szállítmány októberben még biztosan befutott a kijevi központba, innen azonban már sosem jutott el a frontra és a rászorulókhoz.

Tudjuk, hogy megérkezett a központba, de aztán felszívódott. És csak nagyon kevés ember tudott arról, hogy ott volt

– erősítette meg a lpanak Ben Lackey, az idegenlégió akkori orvosi igazgatója is. Érdekes módon aztán mikor Emese Fajk körül forrósodni kezdett a levegő, egyes csomagok rejtélyesen előkerültek.

A nő tagadja, hogy bármi köze lenne az esethez, állítása szerint efféle jelentések „bárki össze tud rakni”, de bizonyítékaik nincsenek. Szemtanúk viszont állítják, hogy biztosan jelen volt, mikot a szállítmányok megérkeztek. Állítólag léteznek felvételek is arról, ahogy beismeri, haszonszerzés céljából sikkasztott el adományokat.

A jelentés további problémákat is kiemel. Mint írják, mióta az ügy kirobbant, a donorok vonakodnak támogatni az idegenlégiót, mert nem bíznak az átláthatóságában.

Az Egyesült Államok nagykövetsége is leszögezte, hogy nem hajlandók tárgyalni vele, küldjenek más közvetítőt. – Egyöntetű vélemény a légióban, hogy egy ő egy rákos daganat, amit ki kell vágni a szervezetből, mielőtt az egészet elpusztítja – állították. Hogy akkor eddig miért nem szabadultak meg tőle? Mert állítólag azzal zsarolta feletteseit, hogy terhelő információkat szivárogtat ki róluk és az idegenlégióról is. Azt is kiemelték, hogy fennált a veszélye annak is, hogy az orosz titkosszolgálat beszervezze.

Emese Fajk esete csak újabb bizonyítéka annak, ahogy szélhámosok próbálnak „halászni a zavarosban” Ukrajnában.

Nemrégiben kiderült például, hogy a légió egyik parancsoka valójában a lengyel alvilág ismert figurája, és fosztogatásra utasította embereit. Emlékezetes Kirilo Timosenko, az ukrán elnöki hivatal helyettes vezetőjének nagy botrányt kavaró ügye is, akiről kiderült, hogy százezer dollár értékű luxusautót vásárolt és egy villában él, ki tudja milyen forrásokból. Az ukrán korrupcióellenes hatóság pedig nemrégiben a külföldi humanitárius segélyek „ipari mértékű” fosztogatásának nyomait tárta fel.