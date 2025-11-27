Az ukránok is elismerik a magyar álláspont következetességét

Nem lepte meg Tarasz Kacska ukrán európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettest Orbán Viktor magyar miniszterelnök levele.

Kacska szerint Orbán Viktor álláspontja következetes (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Magyarország álláspontja nem változott, a tárgyalások folynak. Párbeszédet folytatunk és következetesen együttműködünk az Európai Unióval

– idézi Kacska szavait az Interfax ukrán hírügynökség. A miniszterelnök-helyettes Orbán Viktor azon kijelentésére reagált, hogy Magyarország nem támogat semmilyen további pénzügyi segítséget Ukrajna számára.

Kacska az úgynevezett jóvátételi hitelben bízik, amellyel kapcsolatban Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke már felvázolta a lehetőségeket.

Ez lehetőséget ad arra, hogy az Európai Tanács ülése előtt egységes döntés szülessen, amely lehetővé tenné a kártérítési hitel forrásainak elosztásáról szóló rendelet jóváhagyását

– vélekedett Kacska.

Az EU fontolgatja annak lehetőségét, hogy felhasználja a brüsszeli Euroclear pénzügyi letéti intézménynél jelenleg befagyasztott, mintegy 170 milliárd euró értékű orosz vagyont. A várakozások szerint ebből 140 milliárd eurót szánnának Ukrajna „jóvátételi hitelére”. Julia Szviridenko miniszterelnök kijelentette, hogy a Nemzetközi Valutaalap bevezethet egy új programot, amely nem függ közvetlenül a „jóvátételi hitel” nyújtásától.

Borítókép: Tarasz Kacska ukrán európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettes (Fotó: NurPhoto via AFP)