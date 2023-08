Arcátlan sikkasztás az ukrán hadseregnél

Ukrajnában a háború előtt is magas szintű volt a korrupció, azóta pedig több tisztviselőt is leváltottak azért, mert gyanús ügyletekbe keveredett. Nagy port vert fel idén tavasszal az a hír is, hogy Jevhenyij Boriszov odesszai katonai komisszár anyja a háború kirobbanását követően egy marbellai luxusvilla tulajdonosa lett. Az erről szóló információkat Ihor Moszijcsuk volt parlamenti képviselő osztotta meg, ezek alapján az ingatlan értéke mintegy négymillió euró. Boriszovhoz egyébként egy másik botrány is köthető: humanitárius segély ürügyén egy 250 ezer dollár értékű Mercedes gépjárművet vett saját használatra 2022. február 24-e után.

Luxury home of the Military Commissioner of Odessa in Spain! pic.twitter.com/SB0iXYLoVA — Geo_monitor (@colonelhomsi) April 27, 2023

Borítókép: Önkéntesek polgári lakosoknak szervezett katonai kiképzésen, Kijev környékén 2023. augusztus 11-én, az Ukrajna elleni orosz háború alatt (Fotó: MTI/AP/Efrem Lukackij)