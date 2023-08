Egyre közelebb kerül Niger a külföldi katonai beavatkozáshoz?

A nyugat-afrikai ország körül továbbra is fokozódnak a feszültségek, a Nyugat-Afrikai Államok Gazdasági Közössége (ECOWAS) ez idáig nem zárta ki a katonai közbelépés lehetőségét sem. A szervezet tárgyal az Afrikai Unióval is arról, hogy milyen gazdasági, társadalmi és biztonsági következményei lehetnek a beavatkozásnak – erről már a Reuters hírügynökség számolt be.

Az ECOWAS ugyanakkor az utolsó lehetőségek között említi a katonai erő alkalmazását.

Niger új vezetője szombaton azt javasolta, három éven belül tartsanak választásokat az országban, ám ezt az ECOWAS elutasította. A szervezet továbbra is a katonai beavatkozásban látja a megoldást, a Reuters arról cikkezett, a nyugat-afrikai országok azt próbálják megmutatni, nem tolerálják többé a katonai puccsokat. A július 26-i katonai puccs már a hetedik volt 2020 óta Nyugat- és Közép-Afrikában. Niger stratégiai jelentőségű ország a térségben, az amerikai és a francia erők is állomásoznak területén az szélsőséges szervezetek visszaszorítása érdekében, emellett a nyugat-afrikai ország a világ egyik legnagyobb urántermelője. Franciaországnak mintegy 1500 katonája van jelen az országban.