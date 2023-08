„A gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok fejlesztése érdekében régi célként jelöltük meg, hogy közvetlen légi járat kösse össze Budapestet Taskenttel. Ennek érdekében örömmel bejelenthetem, hogy a holnapi naptól már heti egy, szeptembertől kettő, januártól három, míg 2025-től pedig heti négy közvetlen repülőjárat köti össze a két fővárost” – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki a hivatalában fogadta Laziz Kudratovot, az Üzbég Köztársaság beruházási, ipari és kereskedelmi miniszterét.

A magyar külgazdasági és külügyminiszter hozzátette, hogy az utazások zökkenőmentességét segítve megnövelték a taskenti nagykövetségen a konzuli létszámot, és felgyorsították a vízumkiadást is. A politikus szerint a könnyítésekkel könnyebben és gyorsabban utazhatnak turisták és üzletemberek a két ország között.

Az új légi járatoktól a gazdasági kapcsolatok egy újabb lendületét is várjuk

– tette hozzá.

Szijjártó Péter azt is elmondta, hogy már magyar gyógyszeripari vállalatok is megvetették a lábukat Üzbegisztánban. „A Richter Gedeon két termékének a helyi gyártásáról folytat megbeszéléseket üzbég partnereivel, míg a Meditop Gyógyszeripari vállalat már meg is nyitotta az irodáját, amely az ottani beruházásokat készíti elő” – fogalmazott a magyar miniszter.

Hozzátette, hogy a tavaly megkezdett OTP Bank által indított üzbég bank felvásárlása is jól halad, majd bejelentette, hogy közös üzbég–magyar befektetési alap létrehozásáról való megállapodás is létrejött százmillió dollár értékben.

Szijjártó Péter elmondta, hogy mivel Üzbegisztán is a nukleáris energiában látja a biztonságos, az olcsó és a nagy mennyiségű energiaellátás jövőjét, a vízhiány miatt szárazhűtéses technológiát használnak majd, „amelyben a legjobbat Magyarország tudja biztosítani”.

Bejelentette, hogy egy több száz millió eurós magyar–üzbég nukleáris megállapodás részeként magyar szárazhűtéses technológiát használnak majd az épülő atomerőműben.

További, a gazdasági kapcsolatok erősítését célzó intézkedésként Szijjártó Péter elmondta, hogy a korábban megállapodott, magyar vállalatoknak helyet adó, Taskent közelében kiépítendő speciális ipari zóna előkészítése jól halad, és az év végével várhatóan befejeződik.

A külügyi és külgazdasági miniszter azt is elmondta, hogy 798 üzbég hallgató jelentkezett magyar felsőoktatási ösztöndíjra, és közülük 170-nek biztosítja hazánk ezt a lehetőséget.

Szijjártó Péter megköszönte kollégája látogatását, utalva arra, hogy megbeszélésük egyben előkészülete is mai Savkat Mirzijojev üzbég elnök és Orbán Viktor miniszterelnök közötti találkozójának.