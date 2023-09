Arra a kérdésre, hogy szerinte a Nyugat „arrogáns-e”, az üzletember azt válaszolta, hogy nem csak az, hanem „képmutató” is, ami jól látszik az Oroszország elleni szankciókon is, hiszen továbbra is üzletelnek a színfalak mögött.

Hayek aláhúzta: az amerikaiak viszont profitálnak mindebből, mert már ők is szállíthatnak gázt Európába. Szaúd-Arábia pedig hirtelen közkedvelt energiaszolgáltatóvá vált. Hozzátette: a már régóta semlegességéről ismert Svájc sem tud többé semmilyen pozitív szerepet játszani az orosz–ukrán konfliktus megoldásában, mert a svájci kormány nem a diplomáciára helyezi a hangsúlyt.