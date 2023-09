Az amerikai segélyek nélkül katasztrofális helyzetbe kerülhet Ukrajna

Egy nappal korábban, szeptember 22-én a Politico a Pentagon tisztviselőire hivatkozva arról számolt be, hogy az Ukrajnának nyújtott katonai támogatás még az amerikai kormányzat leállása esetén is folytatódna. Különösen az amerikai hadsereg szerint az Egyesült Államok továbbra is minden körülmények között ellátja Kijevet fegyverekkel és kiképzi az ukrán hadsereg katonáit.