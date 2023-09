Szertefoszlottak a spanyol jobboldal reményei

Egyre biztosabb, hogy nem lesz jobboldali kormánya Spanyolországnak. Egy hét múlva tartják meg a júliusi előrehozott parlamenti választásokon győztes néppárti (PP) vezető, Alberto Núnez Feijóo országgyűlési beiktatási szavazását, melynek első körében abszolút többséget, vagyis 176 igen szavazatot kellene begyűjtenie.

A cél elérése már akkor is bonyolultnak tűnt, amikor VI. Fülöp király felkérte őt a kormányalakításra, de kedd reggelre gyakorlatilag biztossá is vált, hogy nem fogják tudni felmutatni a kongresszus többségének támogatását.

Feijóo a Vox, a Kanári Koalíció és a Navarrai Népszövetség segítségét meg tudta szerezni, de ez mindössze 172 igen voksot jelent számára. A Baszk Nacionalista Párt (PNV) öt mandátuma elősegíthetné a jobboldali kormányalakítást, de Aitor Esteban, a párt szóvivője kedd reggeli interjújában világossá tette, hogy a párbeszédre nyitottak voltak, de nem fogják támogatni Feijóo-t. Közölte, hogy az elmúlt időszakban a Néppárt majdhogynem minden nap igyekezett kapcsolatot keresni velük, hisz tudták, hogy nélkülük nem érhetnek célba. A két formáció vezetője már a hónap első napjaiban találkozott egymással, e hét hétfőn pedig megtartották az utolsó párbeszédet is, de a PNV ezt követően sem mozdult el eredeti álláspontjáról, mert

nem hajlandó egy olyan szövetség része lenni, amelyben a nacionalista pártokat ellenző Vox is szerepet kap.

Esteban szerint köztük és a Néppárt között csak akkor lehetne együttműködés, ha Santiago Abascal pártja kiszállna az együttműködésből, de „nyilvánvaló, hogy a Voxra szükség van egy kormányprogram végrehajtásához”, hisz 33 mandátumukkal ők a Néppárt legerősebb partnerei.

A Feijóo beiktatásáról szóló kongresszusi ülést és szavazást szeptember 26–27-én tartják meg. Ha az első körben elbukik, tartanak egy második voksolást is, melyen már elegendő neki az egyszerű többség, vagyis a több igen szavazat felmutatása, de várhatóan ezt sem fogja tudni elérni. Kudarc esetén a király a szocialista (PSOE) Pedro Sánchezt kérheti fel a kormányalakításra, aki most még szintén nem birtokolja az abszolút többséget, de jó eséllyel megegyezik a számára hét kulcsfontosságú mandátumot birtokló Junts per Catalunyával (Együtt Katalóniáért).

A katalánok azonban a támogatásért cserébe azt követelik a szocialista párttól, hogy adjon amnesztiát volt elnöküknek, Carles Puigdemont-nak, aki 2017-ben alkotmányellenesen kikiáltotta Katalónia függetlenségét és azóta bujkálni kényszerül a spanyol hatóságok elől.

Sánchez pártja nem zárkózott el az amnesztiától annak ellenére sem, hogy egyre több volt vezetőjük és a párt számos tagja is hangot emelt a tervezett lépés ellen, mivel az véleményük szerint nem fér bele a spanyol alkotmányba. A Néppárt és az egyik katalán civil szervezet már tüntetést hívott össze Madridban és Barcelonában, hogy a spanyol állampolgárok is kifejezhessék egyet nem értésüket a tervezett amnesztiatörvénnyel. A jobboldal az emberek mozgósításával azt próbálja elérni, hogy a baloldal végül ne szövetkezhessen a szeparatista katalánokkal, hanem új választásokat írjanak ki Spanyolországban.

Egy friss közvélemény-kutatás szerint a spanyolok hetven százaléka ellenzi a szocialisták terveit, sőt a júliusi választásokon rájuk voksoló választópolgárok 59 százaléka is azt válaszolta, hogy nem akarja, hogy Sánchez amnesztiát adjon Puigdemont-nak.

Borítókép: Pedro Sanchez és Nunez Alberto Feijoo (Fotó: Pierre-Philippe Marcou/AFP)