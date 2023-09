Újabb ország erősít orosz vadászgépekkel

Megérkeztek Mianmarba az első orosz Szu–30-as vadászgépek – közölte a délkelet-ázsiai állam kereskedelmi minisztere. A Reuters hírügynökség szerint első körben Moszkva két rendszert küldött szövetségesének

a 2022 szeptemberében köttetett megállapodás részeként, mely hat vadászgép szállításáról szól.

A hírt egyébként a vasárnap Vlagyivosztokban megrendezett Keleti Gazdasági Fórumon jelentették be. A mianmari kereskedelmi miniszter közlése szerint a felek több kétoldalú megállapodást is kötöttek, melyek célja többek közt a két ország közti gazdasági együttműködés erősítése, valamint a turizmus fellendítése.

A Szu–30-as vadászgép több területen is bevethető: az ellenséges légi célpontok kiiktatására, légi felderítésre, harci alkalmazásra és pilótakiképzésre tervezték – közölte a Roszoboronexport orosz állami fegyverexportőr vállalat. A rendszert még a kilencvenes évek közepén kezdték el gyártani a Szu–27-es továbbfejlesztett változataként. Jelenleg több ország haderejében is rendszeresítve van, többek között Kína, India, Malajzia, Venezuela és most már Mianmar is rendelkezik ilyen eszközökkel.

🚨🚨



مقاتلة تابعة لسلاح الجو الجزائري من طراز

Su-30 MKA



اطلقت صاروخ المضاد للرادار Kh-31P حيث تم تدمير الهدف بدقة متناهية



تم استخدمة من قبل الجيش الروسي في تحييد الدفاعات الجوية الاوكرانية اذ يمتلك رأساً حربياً بوزن 86 كلغ. ويصل مداه الى 110 كلم بسرعة تصل الى3.5 ماخ. pic.twitter.com/gEM18g1hci — اخبار روسيا الاتحادية (@Su_35m) September 9, 2023

Az Egyesült Államok korábban figyelmeztetett, hogy a hatalmat még 2021 elején átvevő mianmari katonai junta Oroszország általi támogatása destabilizálja a térséget.