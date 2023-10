Megbízta a kormányalakítással Robert Ficót a szlovák elnök

Összesen 14 napja van a kormányalakításra a szombati szlovákiai parlamenti választások győztesének, az Irány – Szlovák Szociáldemokrácia (Smer) elnökének, Robert Ficónak. A politikust hétfőn bízta meg a kormányalakítással Szlovákia elnöke, Zuzana Caputová – számolt be a Bumm.sk szlovákiai magyar hírportál. A leendő miniszterelnök ez idáig nem közölte, milyen sorrendben tárgyal majd a pártokkal, ám hozzátette: nem lesz könnyű feladata. Az államfő a nap folyamán tárgyalóasztalhoz ül a választásokon másodikként végzett Progresszív Szlovákia (PS) mozgalom elnökével, Michal Simeckával is, kedden pedig Peter Pellegrinivel, a Hang – Szociáldemokrácia (Hlas–SD) is találkozik. Később a mandátumot szerzett többi párt vezetőivel is egyeztet Caputová.

A kormányalakítás azonban nemcsak Fico, de szakértők szerint sem lesz egyszerű, a pártok már meg is kezdték az informális tárgyalásokat.

Samuel Abrahám szlovák politológus a TASR hírügynökségnek arról beszélt, a Hlas–SD döntésén fog múlni, milyen koalíció alakul. A szakértő szerint egyértelműen látszik, hogy egy négypárti koalíció nem működne, a jelenlegi felállás szerint pedig két forgatókönyv jöhet szóba: a Hlas–SD, ha a Smerrel és a nyíltan magyarellenes Szlovák Nemzeti Párttal (SNS) lép koalícióra, igyekszik majd garantálni, hogy ne radikalizálódjon Szlovákia külpolitikája. Kérdéses azonban, hogy ez sikerül-e. A másik forgatókönyvvel kapcsolatban pedig úgy fogalmazott a politológus:

ha a Smer nyíltan oroszbarát politikát akar folytatni, a Hlasnak még mindig megvan az a lehetősége, hogy a PS-szel, a Kereszténydemokrata Mozgalommal (KDH) és a Szabadság és Szolidaritással (SaS) alakítson koalíciót.

Hozzátette: így a Smer kezét megkötnék, ugyanis, ha túl messzire menne, fennáll a lehetőség, hogy más párt kerül a helyére.