Összesen 220 személlyel tartja a külügyminisztérium a kapcsolatot, akik átmenetileg tarózkodnak Izraelben, és még a háborús helyzet előtt érkeztek oda, közölte Szijjártó Péter.

A külgazdasági és külügyminiszter kiemelte, hogy mind a 220 magyar állampolgárnak igyekeznek segítséget nyújtani, hogy minél előbb haza tudjanak jönni, és biztonságban lenni. A konzulok és a nagykövetség 24 órás munkarendszerben dolgozik, de akadályozza őket a tény, hogy riadókor az óvóhelyre kell menniük. A telekommunikáció és az internetes kapcsolattartás nem működik makulátlanul, tette hozzá a külügyminiszter.

Kiemelte, azon dolgoznak, hogy mindenkinek lehetővé tegyék a biztonságos hazaérkezést, több evakuációs művelet több útvonalon is tervben van, szárazföldön, légi úton és vízen is. Szijjártó Péter azt is elmondta, újabb három magyar állampolgár tudott hazajutni a mai napon.

Azok, akik kint vannak még Izraelben, a konzuli védelemre regisztráltak, egy üzenetet kaptak a következő evakuációs műveletről.

Arra kérte őket Szijjártó Péter, hogy gyorsan reagáljanak, ne várjanak. Azt is kérte mindenkitől, hogy ne hozzák nyilvánosságra a terv részleteit, mert azzal a végrehajtást és a biztonságot kockáztatják.

Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: MTI/Katona Tibor)