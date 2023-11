Amerika még mindig orosz fűtőanyagot használ az erőművekben

A Biden-kormányzat nukleáris energiáért felelős helyettes államtitkára, Kathryn Huff szerint az orosz Roszatom cégtől való függés a nukleáris fűtőelemek beszerzésében a nemzetbiztonságot és a klímacélokat is veszélyezteti – írja a The Financial Times üzleti napilap.

Nagyon fontos, hogy megszabaduljunk a függőségünktől, különösen Oroszországtól. Ha nem teszünk semmit, Oroszország továbbra is megtartja ezt a piacot… ez nagyon fontos a nemzetbiztonság, az éghajlat és az energiafüggetlenségünk szempontjából

− mondta Huff, aki egyben felszólította az amerikai törvényhozást, hogy szavazza meg a hazai ellátási lánc újjáépítéséhez szükséges összeget, és korlátozza az orosz importot.

Ahogy arról mi is beszámoltunk korábban, Amerika idén kétszer annyi uránt vásárolt Oroszországtól, mint tavaly. Az USA 92 atomreaktorának közel negyedét Oroszország látja el üzemanyaggal, ami mellett több tucat más erőműnek is ők a beszállítói Európában és Ázsiában.