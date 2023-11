Antiszemita üzenetet írtak egy New York-i buszra

Az Izrael és a Hamász közötti konfliktus miatt egyre fokozódik a feszültség az Egyesült Államokban is. Szerdán egy újabb nyugtalanító incidens történt, amikor egy New York-i tömegközlekedési buszon egy antiszemita üzenetet találtak, amelyen az állt, hogy

„Gázoljátok el a zsidókat”.

A Queens-i közlekedési vállalat, a Metropolitan Transportation Authority (MTA) egyik járművén volt a gyűlöletkeltő kifejezés.

Talea Wufka, az East Elmhurst és Jackson Heights városrészeken áthaladó Q49-es buszjárat egyik utasa a hátsó ülésen botlott bele a sértő üzenetbe. Wufka megdöbbenve készített egy fényképet, és azonnal jelentette az esetet az MTA-nak.

Minek ennyi gyűlölet? Egyszerűen nem tudom megérteni

– fogalmazott Wufka a New York Postnak adott nyilatkozatában, amelyben kifejezte, milyen mélyen érintette az eset.

Az MTA gyorsan reagált, és azonnali intézkedéseket tett. A megrongált buszt azonnal kivonták a forgalomból, és az érintett ülést megtisztították. Az érintett buszon körülbelül tíz utas szállt át a következő buszra, hogy folytathassa útját. Az MTA szóvivője elmondta: „A bejelentést az üzemeltető ellenőrizte, és továbbította a tranzitbusz-irányító központnak, amely utasítást adott arra, hogy a buszt azonnal kivonják az utasforgalomból, hogy a megrongált ülést megtisztíthassák”.

A New York-i rendőrség (NYPD) gyűlölet-bűncselekményekkel foglalkozó munkacsoportját értesítették, és jelenleg is folyik a nyomozás. Egyelőre nem történt letartóztatás az incidenssel kapcsolatban. A zsidó és muszlim közösségek elleni gyűlölet-bűncselekmények száma egyébként egyaránt megugrott, amit ez az elítélendő tett is példáz a New York-i buszon.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)