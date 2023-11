A múlt héten eltűnt két laptop egy védett hamburgi széfből, amelyek a CumEx-botrányban feltételezett bizonyítékokat tartalmaztak – írja a Junge Freiheit német lapra hivatkozva a V4NA nemzetközi hírügynökség. A számítógépeken mintegy hétszázezer e-mail volt, köztük a botrányban érintett szociáldemokraták (SPD) közötti teljes csevegőforgalom. Köztük van Olaf Scholz szövetségi kancellár és Peter Tschentscher, Hamburg főpolgármestere is.

A jelek szerint Scholz és Tschentscher egyik párttársa, Steffen Jänicke fontos szerepet játszott az eseményekben. A Stern és a Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) közös nyomozása szerint ő vette ki a laptopokat a szigorúan őrzött irattárban lévő széfből, amelyhez csak néhány embernek volt hozzáférése. Az ellenzék azt gyanítja, hogy a laptopokon lévő üzeneteket és más bizonyítékokat manipulálni akarják, hogy megvédjék a baloldali politikusokat, köztük a német szövetségi kancellárt – írja a V4NA.

Az ügyet vizsgáló hamburgi bizottság egyebek mellett arra keresi a választ, hogy Scholz milyen szerepet játszott a német történelem egyik legnagyobb pénzügyi botrányában. A hamburgi M. M. Warburg magánbank például 2021-ig kilenc számjegyű összegeket keresett az úgynevezett CumEx-ügyleteken, a csalásról pedig a hamburgi városvezetés is tudott. A vizsgált időszakban éppen Olaf Scholz volt a hanzaváros első embere.

Az úgynevezett CumEx-ügytől évek óta hangos a nemzetközi sajtó, mivel több ország is érintett benne. Az ügy lényegében egy adócsalási rendszerrel kapcsolatos nyomozás, amelyben egy komplett hálózatot vizsgálnak a hatóságok, amelyet bankok, tőzsdei kereskedők, ügyvédek és pénzügyi tanácsadók alkottak – közli a nemzetközi hírügynökség.

A hálózat milliárdokat szerzett az európai államkincstáraktól az osztalékadóval kapcsolatos feltételezett csalás és spekuláció révén. A legnagyobb pénzösszeget veszítő államoktól több mint 62 milliárd dollárt csaltak el. A sor elején Németország van, a jelenlegi adatok szerint a nyugat-európai nagyhatalmat több mint harmincötmilliárd dollárral károsították meg.

A V4NA cikke szerint Olaf Scholz szerepét már többször is sikerült bizonyítani, azonban később többször is lába kélt a terhelő adatoknak, máskor pedig egymásnak ellentmondó vallomásokkal zavarta össze az ügyet vizsgáló bizottságot az egyes meghallgatásokon. Az is kiderült, hogy több alkalommal hazudott ezeken a meghallgatásokon, például amikor arról beszélt, hogy nem emlékszik, hogy találkozott volna az adócsaló magánbank vezérével, holott később naptári bejegyzések is megcáfolták a kancellár állításait.

Yeah! Die ersten gedruckten Exemplare sind da - ab dem 11. Oktober gibts die #aktescholz dann auch in den Buchläden. Und @OliverSchroem und mich dann auf diversen Bühnen. Ein Überblick: pic.twitter.com/HsmeUAHoTi — Oliver Hollenstein (@OHollenstein) September 28, 2022

A politikus korrupciós botrányáról korábban egy könyv is megjelent, amelyet Oliver Schröm és Oliver Hollenstein írtak és amely A Scholz-akták: A kancellár, a pénz és a hatalom címet viseli a CumEx-botránnyal és mások mellett Olaf Scholz szerepével foglalkozik. A könyv alapvetően arra a két kérdésre keresi a választ, hogy:

Hamburgi polgármestersége alatt, Olaf Scholz kampányolt-e a bankért, hogy annak tulajdonosai mentesüljenek az adó-visszatérítés alól? Illetve, hogy a jelenlegi kancellár szándékosan vezette-e félre a parlamentet és a közvéleményt az ügyben betöltött szerepével kapcsolatban az elmúlt években?

A könyv kapcsán akkor vita alakult ki a német parlamentben is, Matthias Hauer, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) képviselője kijelentette, hogy a botrány napról napra jobban rombolja a kancellár hitelességét, pedig Németországnak most egy olyan kancellárra van szüksége, aki becsületesen vezet, és akiben az emberek megbízhatnak. Ahogy fogalmazott, akár Hamburgban, akár a szövetségi kormányban, egy kormányfőtől elvárom, hogy ne találkozzon az adócsalókkal, ne adjon nekik tippeket, hanem egyenesen és világosan megmondja nekik: nem ússzátok meg a bűncselekményt – tudósít a nemzetközi hírügynökség.

Der Skandal um #CumEx zerstört täglich mehr die Glaubwürdigkeit des Bundeskanzlers, stellt @MatthiasHauer in der Aktuellen Stunde fest: "Deutschland bräuchte jetzt einen Bundeskanzler, der ehrlich führt und dem die Menschen vertrauen können. Doch 🇩🇪 hat Olaf Scholz." pic.twitter.com/uUcgmcTUju — CDU/CSU (@cducsubt) October 13, 2022

Borítókép: Olaf Scholz német kancellár az Európai Unió csúcstalálkozójára érkezik az ET brüsszeli épületébe 2023. október 26-án, a tanácskozás első napján (Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys)