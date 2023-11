Ez történhet Európában, ha győz a Hamász

A tüntetők többsége migrációs háttérrel rendelkező arab, palesztin, muszlim, akik kihasználják társadalmunk demokratikus értékeit az antidemokratikus nézetek hirdetésére, és a szólásszabadságra hivatkozva kérdőjelezik meg egy nép élethez való jogát. Ez elfogadhatatlan – szögezte le Yacov-Hadas Handelsman, Izrael budapesti nagykövete a Mathias Corvinus Collegium veszprémi képzési központjának ünnepélyes tanévnyitóján és épületátadóján rendezett pódiumbeszélgetésen. A Mandiner beszámolója szerint a szakember hangsúlyozta, ne gondolja senki, hogy ez csak az ő harcuk: a terroristák Izrael elpusztításával kezdenék, de aztán a világ többi részét céloznák meg, mert ők így értelmezik a próféciát.

Nem akarnak alkalmazkodni a nyugati világ civilizációjához, ami így viszont veszélybe került. Megdöbbentő, hogy Németországról beszélünk, amikor azt mondjuk, önszerveződő saría rendőrség járja az utcákat, és megbünteti azt, aki nem az iszlám szabályok szerint él vagy viselkedik. Ez a migráció következménye

– fogalmazott. Megerősítette, hogy hazája a politikai belviszályok után egységesebb, mint valaha, példaként említette, hogy

még a hadseregtől eddig távol maradó ortodox zsidók is várják, hogy besorozzák őket.

A cél egyértelmű: a Hamász elpusztítása és a túszok kiszabadítása, akik között kilenc hónapos és 84 éves izraeli is van. A nagykövet még állatoknak sem nevezné azokat a terroristákat, akik október 7-én barbár módszerekkel öltek meg ártatlanokat, ráadásul jó részük nem is zsidó volt, hanem az országban dolgozó ázsiai vagy izraeli arab, de még az állatokat is válogatás nélkül gyilkolták meg.

Gladden Pappin, a Magyar Külügyi Intézet elnöke felidézte, sokkoló volt látni, hogy európai városokban ünneplik a Hamász borzalmas tetteit, és úgy véli,

Magyarország migrációs politikájának egyik eredménye, hogy ez Budapesten nem történt meg.

Egyben kiemelte a magyar kormány hozzáállását, amiért azonnal elítélte a terrorista erőszakot, kimondta, hogy Izraelnek joga van az önvédelemhez, és megtiltotta a terrorpárti tüntetéseket. Szerinte nagy veszélyt jelent Európára nézve, hogy Gázából nem csupán civilek, hanem terroristák is menekülnek, akik később megjelenhetnek a kontinensen is.