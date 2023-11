Novák Katalin Egyiptom elnökével tárgyalt

Béke és biztonság – írta Facebook-bejegyzésében Novák Katalin. A köztársasági elnök hétfőn Egyiptom elnökével találkozott.

Egyiptom szerepe a régió stabilitásában megkérdőjelezhetetlen

– hangsúlyozta Novák Katalin Abdel Fattáh al-Szíszível folytatott egyeztetését követően. Mint írta: „országaink sok mindenben különböznek ugyan, de tiszteljük egymást, és stratégiai partnerek vagyunk a béke megteremtésében és a biztonság garantálásában.”

A köztársasági elnök és Egyiptom elnöke egyetértettek abban, hogy mind Ukrajnában, mind pedig a Közel-Keleten mihamarabbi békére van szükség.

Az illegális migráció elleni fellépés is összeköt bennünket – hangsúlyozta Novák Katalin.

Az államfő végezetül arról számolt be, hogy a gazdaság és a felsőoktatás területén is szorosabbra fűzi a két ország kapcsolatait, valamint a családi értékek védelmében is szövetségesek. A bejegyzés tanúlsága szerint Novák Katalin meghívta Abdel Fattáh al-Szíszít Magyarországra.

Borítókép: Hanafi Gebali, az egyiptomi képviselőház elnöke (j) fogadja Novák Katalin köztársasági elnököt a parlament épületében Kairóban 2023. november 27-én (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)