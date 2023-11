Újabb botrány a színházban: ki lesz az új igazgató?

Péntek éjszaka folytatódott a méltatlan sorban állás, számolt be róla a RIA Novosztyi orosz állami hírügynökség.

És egy másik videó arról, hogyan kezdték el kiosztani a karszalagot azoknak, akik jegyet akartak vásárolni.

Közben találgatások jelentek meg egy esetleges igazgatóváltásról is. Korábban az Izvesztyija írt arról, hogy felmenthetik a Bolsoj Színház igazgatóját. Dmitrij Peszkov a Kreml sajtótitkára kérdésekre válaszolva pénteken többször is elmondta, hogy nem az elnök nevezi ki a Bolsoj Színház igazgatóját. Az Izvesztyija úgy tudja, hogy a Bolsoj jelenlegi igazgatója Vlagyimir Urin maga nyújtotta be lemondását. A színház sajtószolgálata a lap megkeresésére azt írta:

A színház nem kommentál nem hivatalos értesüléseket

A Szentpétervári Nemzetközi Kulturális Fórumon a Mariinszkij Színház művészeti igazgatója, Valerij Gergijev válaszolt az Izvesztyija kérdésére a Bolsoj Színház igazgatói posztjára való esetleges kinevezésről, mint mondta nem áll készen a feladatra és már nem szeretne többet dolgozni.

Borítókép: Jelenet a Bolsoj Színház A diótörő című balett előadásából (Forrás: Damir Juszufov/Bolsoj Színház)