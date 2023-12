A túszok megölésével fenyegetőzik a Hamász

Sem a fasiszta ellenség és annak arrogáns vezetése … sem a támogatói … nem vihetik el foglyaikat élve csere és tárgyalás, valamint az ellenállás követeléseinek teljesítése nélkül

− mondta Abu Obeida, a Hamász palesztin terrorszervezet fegyveres szárnyának szóvivője egy televíziós adásban, amelyről a The Times of Israel izraeli napilap számolt be.

A november 24-én életbe lépett tűzszünet során 110 túszt engedett szabadon a Hamász, azonban a fegyvernyugvás november 30-án véget ért, így az október 7-i, Izrael elleni támadás során elraboltak közül 117 ember továbbra is fogságban van, húsz még a támadás során vagy már a Gázai övezetben meggyilkolt áldozat maradványaival együtt – írja a Fox News amerikai televíziós hálózat Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök hivatalára hivatkozva.

A túszok kiszabadítása ügyében közvetítő Katar miniszterelnöke vasárnap arra figyelmeztetett, hogy a Gázai övezet izraeli bombázása szűkíti a tárgyalók lehetőségeit.

A Hamász ellen immár a saját köreikből is kikelnek. Egy izraeli fogságban lévő korábbi gázai miniszter, Juszef al-Manszi szerint a palesztin terrorszervezetet vezető őrült emberek

elpusztították a Gázai övezetet. Kétszáz évvel vetették vissza.

A Sin Bét izraeli belbiztonsági szolgálat által közzétett felvételen a korábbi kommunikációs miniszter azt mondja, hogy a Hamász gázai vezetője, Jahja Szinvár nagyzási hóbortban szenved, a Gázai övezet lakói pedig imádkoznak azért, hogy Allah megszabadítsa őket tőle.

