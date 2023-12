Megvan a Felvidék köztársaságielnök-jelöltje

Megerősítette pártelnöki tisztében Forró Krisztiánt a felvidéki magyar párt kongresszusa, s a párt köztársaságielnök-jelöltjének is őt választotta az eddig Szövetségnek nevezett párt legszélesebb körű döntéshozó testülete, amely egyúttal névváltoztatásról is döntött, s Magyar Szövetségre nevezte át magát – jelentették be a párt tisztújító kongresszusán, a felvidéki Paton szombaton.

A tisztújító kongresszus a párt második legfontosabb tisztségébe, az országos tanács élére Pándy Pétert választotta. A Magyar Szövetség két alelnöke Orosz Örs, illetve a pártba csak ezen a héten belépett, de a szeptemberi előre hozott parlamenti választásokon a párt listáján második legtöbb preferenciaszavazatot összegyűjtött Gyimesi György lett.

A párt kongresszusa alapszabályt is módosított, ennek részeként változtattak nevet, valamint megszüntették a párton belüli három frakciót is. Ez utóbbiak a két évvel ezelőtt Szövetség néven egységessé vált magyar párt elődpártjainak – az MKP-nak, a Most – Hídnak és az Összefogásnak – az utolsó formai maradványai voltak a párton belül.

Forró Krisztián saját köztársaságielnök-jelöltségéről a kongresszus után azt mondta: bár valószínű, hogy a jövő tavasszal esedékes államfőválasztás eredményeképpen nem magyar lesz Szlovákia köztársasági elnöke, a jelölés jó lehetőséget teremt arra, hogy a felvidéki magyar közösségre és problémáira irányítsa a figyelmet. A múltban már két korábbi államfőválasztáson is indított magyar jelöltet a felvidéki magyar párt, amely akkor még MKP néven működött.

A párt kongresszusa értékelte a szeptemberi előre hozott parlamenti választáson elért eredményüket is, amely nem volt elégséges a parlamentbe jutáshoz. Megállapították, hogy a megszerzett több mint 130 ezer voks azt bizonyította, hogy továbbra is van igény az etnikai politizálásra, ezért a párt a továbbiakban is ezen az úton kíván továbbhaladni.

Borítókép: Forró Krisztián, a Magyar Szövetség felvidéki magyar párt elnöke (Forrás: Facebook/Forró Krisztián)