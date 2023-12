Vasárnap fontos választás lesz a szomszédban + videó

A voksolás legnagyobb esélyese a most is hatalmon lévő Szerb Haladó Párt, amely választási listát az államelnök is segíti. Az 1-es sorszámmal indul az Alekszandar Vucsics - Szerbia nem állhat meg lista. A listavezető Milos Vucsevics, a Szerb Haladó Párt elnöke, jelenlegi miniszterelnök-helyettes, védelmi miniszter. A haladók folytatnák jelenlegi politikájukat, amely a béke és stabilitás eszméje köré összpontosul. Fontos számukra, hogy Szerbia önálló, független politikát folytasson, nem ismerik el Koszovó függetlenségét és hangsúlyozzák Szerbia területi egységét. A kampány során ezen álláspontjukat nagygyűléseken is ismertették.

A haladó többség alkotta szerb kormány eddig sem vezetett be szankciókat Oroszország ellen, ezt az álláspontját a jövőben is folytatni kívánja.

Kettes számmal az Ivica Dacsics – Szerbia miniszterelnöke nevű lista indul, amelynek gerincét a Szerbiai Szocialista Párt alkotja.

A programjuk alapját a nemzeti és az állami érdekek megvédése alkotja, emellett kiállnak a szociális igazságosság elvei mellett. Utóbbit tükrözi például az is, hogy ingyenessé tennék az oktatást a szerbiai iskolákban.

Ők is határozottan elutasítják az Oroszország elleni szankciókat és Koszovó függetlenségi törekvéseit is. A szocialisták 2012 óta kormányoznak együtt a Szerb Haladó Párttal, annak biztos koalíciós partnerének tekinthetők. Ez minden bizonnyal az idei választásokat követően sem fog változni. Mint azt Ivica Dacsics is kiemelte, ami jól működik, azon nem kell változtatni.

A közvélemény-kutatási adatok alapján az ellenzék legjelentősebb ereje a Szerbia az erőszak ellen lista. A csoportosulás azután jött létre, hogy több vérengzés is volt májusban Szerbiában.