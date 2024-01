Elkezdődött az elnök kerestetik valóságshow Brüsszelben

Lapunk megkeresésére Kalas Vivien, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézetének (Eustrat) munkatársa elmondta, hogy az eddigi tapasztalatok alapján a leendő elnök valamely nagy európai pártcsaládból, és kisebb vagy keleti tagországból fog kikerülni, hogy a semlegességét, pártatlanságát biztosítsák.

Olyan felvetés is napvilágot látott, hogy egyesíteni kellene a Bizottság és a Tanács elnökének pozícióját. Kalas Vivien szerint emellett és ellen is szólnak érvek. Egyrészt a két pozíció egyesítésével egyértelművé válna, hogy ki az EU vezetője, másrészt viszont azt is jelentené, hogy egy közösségi érdekeket képviselő intézmény – a Bizottság – vezetőjének kellene elősegítenie a megegyezést az Európai Tanácsban. A semlegessége nem lenne így biztosítva, félő, hogy föderálisabb irányba igyekezne terelni az EU-t, a nemzetek súlya pedig csökkenne – figyelmeztetett a szakértő.