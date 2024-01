Újabb politikus jelentkezett be Charles Michel helyére?

Mario Draghit az Európai Központi Bank elnökeként az euró megmentőjének tartották, most pedig esélyes lehet az Európai Tanács elnöki pozíciójára, amely Charles Michel európai parlamenti ambíciói miatt ürülhet meg a nyáron – írja a Financial Times brit gazdasági napilap uniós tisztségviselőkre és diplomatákra hivatkozva. Azt is hozzáteszik ugyanakkor, hogy egy Draghihoz közel álló forrás szerint a 76 esztendős olasz politikus nem pályázik semmilyen uniós posztra.

Nem valószínű, hogy nemet mondana, ha komolyan megkérdeznék, de nem is fog ezért [a pozícióért] könyörögni

− idézi a lap Nathalie Toccit, a római székhelyű Istituto Affari Internazionali nevű agytröszt igazgatóját.