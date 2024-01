Hidegrekord az Egyesült Államokban + videó

Az Egyesült Államokban rendkívüli hideg tombol, a meteorológusok rekordokat megdöntő időt várnak hétfőre; olyan hideget, amilyet az ország modern történetében még soha nem tapasztaltak. Lesznek helyek, ahol a hőmérő akár mínusz 45 Celsius-fokot is mutathat. A sarkvidéki hideg nemcsak az embereket, hanem a politikai eseményeket is befolyásolja, hiszen több politikus is a kampányrendezvényei lemondására kényszerült, írta meg a Hír TV.

Az Egyesült Államok jelentős részén a hideg mellett havazásokra és tornádókra is fel kell készülni. Több mint 30 centiméternyi hó hullott le hirtelen, ezért a gépek és hólapátolók most az utakat és járdákat tisztítják.

A sok hó és a kiszámíthatatlan időjárás miatt a közlekedés is leállt több helyen, valamint százezrek maradtak áram nélkül az ország számos részén.

Iowa állam például mínusz 42 Celsius-fokot is megélhet, ráadásul itt hétfőn republikánus előválasztásokat tartanak. Az Egyesült Államok volt elnöke, Donald Trump is lemondta három tervezett eseményét, míg más politikusok, mint például Nikki Haley és Ron DeSantis szintén visszaléptek több tervezett rendezvényüktől.

Borítókép: Rekordhideg az Egyesült Államokban (Fotó: Europress/AFP/Osamu Kanazawa)