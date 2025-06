Migráns diákok hónapokon át kínozták osztálytársukat Ausztriában

Az osztrák rendőrség is vizsgálatot indított, a tartományi rendőrkapitányság megerősítette, hogy több fiatalt is feljelentettek testi sértés miatt, és a nyomozás folyamatban van. Az iskolában időközben a tanárok a több diák által terjesztett videófelvételt is begyűjtöttek, és átadták a hatóságoknak. Ezek bizonyítékként szolgálnak majd az eljárásban. Az áldozat személyiségi jogainak és a videók brutalitásának tiszteletben tartása érdekében a felvételeket nem hozzák nyilvánosságra.

A felső-ausztriai oktatási igazgatóság később közleményt adott ki: a HTL Vöcklabruck vezetése rendőrségi feljelentést tett és felfüggesztette a vádlott tanulókat. A végleges kizárásukról június 26-án döntenek.

Korábban arról is írtunk, hogy egy késsel szedett belépődíjat egy migráns az ingyenes vécénél Bécsben.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)