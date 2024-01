Lelepleződött az ukránok titkos fegyvere a háborúban + videó

Az orosz–ukrán háborúban egyre inkább elkeseredettek az ukránok – katonákból, felszerelésből, fegyverből és pénzből is óriási a hiány. Az ukrán katonák ugyanakkor most pszichés segítséget kaphatnak a háború alatt. Az ukrán közösségi média tele van macskákkal, amelyek megmutatják, hogyan segítik a katonákat érzelmi támogató állatként, bolyhos cukiságukkal adományokat vonzanak a hadseregnek, és a betolakodók – jelen esetben az egerek – ellen is harcolnak – írja a Politico.