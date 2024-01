Márciusban elnököt választanak a szomszédban

Amennyiben második fordulóra is sor kerülne, azt április 6-án tartják meg.

A jelenlegi szlovák államfő, Zuzana Caputová megbízatási időszaka 2024. június 15-én jár le, Caputová már korábban bejelentette: nem indul az idei megméretésen.

Szlovákiában az államfői posztra pályázóknak a jelöltséghez vagy a 150 fős parlament 15 képviselőjének támogató aláírását, vagy legalább 15 ezer állampolgár támogató aláírását kell megszerezniük. A jelöltség beadásának határideje a választások időpontjának kihirdetésétől számított 21. nap.

Az idei államfőválasztáson való indulási szándékát elsőként Ján Kubis, Robert Fico miniszterelnök egyik korábbi kormányának külügyminisztere jelentette be, aki párton kívüli független jelöltként vesz részt a megméretésben. Rajta kívül indulási szándékát már tavaly augusztusban bejelentette Ivan Korcok is, aki rövidebb ideig Igor Matovic és Eduard Heger kormányaiban is ellátta a külügyminiszteri posztot. Várható, hogy jelöltként indul Peter Pellegrini parlamenti elnök, a második legerősebb szlovák kormánypárt, a Hang (Hlas) elnöke is, aki ezzel kapcsolatos hivatalos bejelentését január 19-re ígérte. Neki saját pártján kívül a legerősebb kormánypárt, az Irány (Smer–SSD) elnöke, Robert Fico kormányfő is támogatást ígért.