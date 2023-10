Szlovákiai választások: Az RTL Klub sajátosan értelmezi a valóságot

Az RTL Klub is beszámolt a vasárnap esti híradójában a szlovákiai választásokról, de egyáltalán nem volt fontos az eredmény vagy a tények, Orbán Viktor lejáratásának megkísérlése volt csak a cél.

Történt ugyanis, hogy a választási eredményekre reagálva azt mondták az RTL-en, hogy a kormányfő jobban szurkol Robert Fico győzelmének, mint a magyar Szövetség parlamentbe jutásának. Ez a kijelentés nem feltételes módban hangoztt el, hanem kijelentésként

– hívta fel rá a figyelmet Száraz Dénes véleménycikkében a Ma7 hírportálon, amelyekben olyan kérdéseket vetett fel, mint

Mire alapozza, honnan tudja a kommentátor, hogy minek örül és mi miatt bánkódik a magyar kormányfő? Semmire! Rosszindulatú, ellenzéki újságírói szándék, melynek egyértelmű célja a külhoni magyarság, jelen esetben a felvidéki magyarság uszítása, hergelése a magyar kormányfő ellen.

A szerző felhívja a figyelmet, hogy ez is csak arra volt jó, hogy később lehet majd hivatkozni erre, ha jönnek a választások. Kitér arra is, hogy bár Fico nevéhez fűződik a szlovák ellentörvény, amivel a magyar állampolgárság felvételét a szlovák állampolgárság elvesztésével akarta ellensúlyozni, de a szlovák kormány sose kérte amerikai mintára a kettős állampolgárok adatainak kiadását. Kifejtette azt is, hogy a Fico hamarabb lesz partnere Magyarországnak a V4-ben, a béketörekvésekben, a további oroszellenes szankciók ellenzésében, a migráció ellenes küzdelemben a brüsszeli bürokrácia ellenében, valamint a nemzeti értékrend képviseletében.

Felhívja a figyelmet, hogy érdemes megfigyelni,

mennyit foglalkozik az RTL a külhoni, elsősorban a határon túli magyarsággal. Meglepően keveset.

Borítókép: Robert Fico, az Irány – Szociáldemokrácia (Smer–SD) párt vezetője (Fotó: MTI/AP/Petr David Josek)