Szigorítaná saját szuverenitásvédelmi törvényét a Magyarország miatt aggódó Amerika

Ahogy a Mandiner egy részletes cikkben kifejtette: a magyar törvény valójában az amerikainál is messze megengedőbb. Most a Politico arról számolt be, hogy komoly változások jöhetnek az amerikai szabályozásban, és még szigorúbbá tehetik azt.

Az amerikai igazságügyi tárca jelezte, hogy hamarosan javaslatot tesz a külföldi lobbizás közzétételi kötelezettségének felülvizsgálatára, amit a jogászok úgy értelmeznek, hogy az drámai változást jelenthet a vállalatok és nonprofit szervezetek számára, amelyek régóta a mentességekre támaszkodnak.

A Mandiner hozzátette: a jogászok attól tartanak, hogy

az esetleges szigorítás következtében a vállalatok széles köre kénytelen lenne külföldi ügynökként regisztráltatni magát,

és emiatt részletes, nyilvános jelentéseket benyújtani.

A Bloomberg Law újságírójának nyilatkozó forrás szerint a jogászok reakciói kissé túlzók voltak, hiszen jelenleg még csak tervezési fázisban van a folyamat. Az amerikai ügynöktörvényt egy közvetlen politikai kinevezett alkalmazhatja szinte teljesen az ízlése szerint.

Amerikában a külföldi ügynököknek be kell regisztrálnia egy nyilvános adatbázisba, amely az igazságügyi tárca alá van rendelve.