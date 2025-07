Így gazdagodnak Zelenszkij oligarchái az orosz invázió alatt

Miközben az ukrán frontvonalon továbbra is dúlnak a harcok és Oroszország rekordmennyiségű drónt vet be az ország ellen, bizonyos ukrán vállalkozók számára a háború továbbra is csak jó üzlet, nem katasztrófa. Andrij Sztavnizer, Andrij Koboljev, Olekszandr Hereha, Andrij Kolodjuk és Vaszil Hmelnickij nevét egyre gyakrabban emlegetik – nem a politikai botrányok, hanem gazdasági felemelkedésük miatt – írja az NZZ.

Az Andrij Sztavnizerhez köthető Superhumans klinika megnyitóján Zelenszkij felesége is ott volt

(Fotó: PAVLO PALAMARCHUK / ANADOLU)

Zelenszkij új ukrán oligarchái

Az új ukrán oligarchák nem televíziós csatornákat, pártokat vagy fegyveres milíciákat birtokolnak, mint elődeik. Helyette stratégiai ágazatokban – logisztika, energia, építőipar – szereztek pozíciókat. Többségük nyugati orientációt mutat, és nyíltan támogatja az ukrán hadsereget, sőt, jótékonysági kezdeményezéseket is finanszíroznak.