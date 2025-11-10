FIFAklubvilágbajnokságszakszervezetek

Olyan döntést hozott a FIFA, amely alapjaiban rengetheti meg a futballvilágot

A marokkói Rabatban harminc futballista-szakszervezet tanácskozott a FIFA illetékeseivel. A most bejelentett döntést akár történelminek is nevezhetnénk, ha nem lennének kételyeink, már ami a megvalósítást illeti.

Magyar Nemzet
2025. 11. 10. 20:29
FIFA
A Gianni Infantino vezette FIFA döntése tényleg történelmi lehet Fotó: ANDREA AMATO Forrás: NurPhoto
Nézzük akkor, mit is jelentettek be hétfőn este Rabatban. A marokkói ülésen megállapodás született arról is, hogy minden játékos esetében legalább 72 órának el kell telnie két mérkőzés között, az idények közti szünetnek pedig minimum 21 napnak kell lennie.

Jót akar a FIFA, de valóban jót akar-e?

Ez az a döntés, amelyre nagyon sokan és nagyon régóta várnak. A dolognak azonban több érdekessége is van. 

Egyrészt: éppen a FIFA volt az, amelyik az újabb és újabb versenysorozatok (lásd 32 csapatos klubvilágbajnokság vagy a 2026-os vb 48 csapatosra emelése) feszítette túl a húrt és helyezte olyan terhelés alá a világ labdarúgásának főszereplőit, amely olykor embertelen helyzetet eredményezett. 

A túlterhelés ellen régóta sokan tiltakoztak, a hangok egyre erősebbek lettek. A mostani bejelentéssel a FIFA szerette volna a szelet kifogni az egyre gyorsabban száguldó vitorlásból. Más kérdés, hogy mindez mennyire sikerül. Mert a túlterhelés másik haszonélvezői azok a tévétársaságok, amelyek a nagy tornák, bajnokságok jogtulajdonosai. Nekik egyáltalán nincs ellenükre az, ha egy adott időszakban minél több mérkőzést tudnak bezsúfolni, majd közvetíteni.

A megbeszélés végén azt is bejelentették, hogy a világszövetség 2026 és 2029 között húszmillió dollárt különít el a ki nem fizetett vagy késve érkező keresetek pótlására. A különleges alaphoz akkor lehet nyúlni, ha a munkaadó pénzügyi problémák miatt nem folyósítja a sportolók bérét. 

